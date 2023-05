«Заработай этим летом»: служба занятости проведет день вакансий для студентов и старшеклассников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

25 мая специализированный центр занятости населения «Моя карьера» проведет день вакансий для студентов и старшеклассников. Работодатели представят предложения для постоянного трудоустройства и варианты летней подработки. Соискатели смогут пройти собеседования на вакансии в сфере услуг, телекоммуникаций, транспорта и логистики, а также на офисные позиции.

«Для студентов и старшеклассников летние каникулы — это отличная возможность получить первый профессиональный опыт и практические навыки, которые пригодятся при построении будущей карьеры. В этом начинающим специалистам помогает служба занятости населения. При поддержке наших карьерных экспертов и консультантов юные соискатели могут не только подготовиться к успешному трудоустройству, но и лично познакомиться с крупнейшими работодателями Москвы на карьерных мероприятиях. Одно из них — день вакансий “Заработай этим летом” — пройдет 25 мая на площадке центра “Моя карьера”. Более 20 ведущих компаний города представят около 400 вариантов для постоянного трудоустройства и подработки», — рассказал директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

Сначала карьерные эксперты центра занятости помогут начинающим специалистам оценить свои компетенции на профориентационном тестировании, подобрать подходящие вакансии, составить резюме, адаптированное под требования конкретного работодателя, написать сопроводительное письмо.

Представители компаний из сферы общественного питания предложат начинающим специалистам вакансии поваров, пекарей, помощников повара, работников кухни и зала, официантов и буфетчиков. В сфере услуг открыты позиции стюардов, отвечающих за сопровождение спортивных мероприятий.

В транспортно-логистической отрасли предложат варианты постоянной и временной работы курьером, комплектовщиком, грузчиком и водителем погрузчика. Также будут представлены офисные вакансии менеджеров по продажам, бухгалтеров, специалистов отдела кадров, делопроизводителей, партнеров клиентского сервиса и заведующих производством.

День вакансий для молодежи «Заработай этим летом» пройдет 25 мая с 15:00 до 17:00 в специализированном центре занятости «Моя карьера» по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Записаться на мероприятие можно по ссылке.

Начинающие специалисты в возрасте от 14 лет также могут стать участниками программы трудоустройства «Прокачай карьеру». Проект помогает молодежи разобраться в трендах рынка труда, определить направление для обучения и построения профессионального пути, оценить и развить универсальные личностные компетенции, подготовиться к трудоустройству и найти первую работу. Запись на участие в программе открыта по телефону: +7 495 870-44-44 или в личном кабинете на сайте центра «Моя карьера».

