Жизнь города в деталях: где в Москве познакомиться с историей коммунального хозяйства

Узнать историю столичной системы освещения, погрузиться в работу коммунальщиков, изучить процесс водоподготовки и даже сесть за руль дорожной техники — это и многое другое москвичи и гости города могут в музеях, посвященных работе коммунального хозяйства столицы. В Международный день музеев, который отмечается 18 мая, рассказываем, какие экспозиции стоит посетить и чем они интересны.

Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ

Один из самых молодых столичных музеев открылся в апреле прошлого года в обновленном павильоне № 5 «Физика» на ВДНХ. Здесь посетители могут узнать все о работе коммунальных служб города.

Интерактивная часть экспозиции позволит каждому желающему, например, поработать водителем дорожно-уборочной машины или диспетчером в системах ресурсоснабжения города, заняться благоустройством и капитальным ремонтом.

В музее 19 тематических разделов, подробно рассказывающих об устройстве городского хозяйства. Уже в первом зале посетители видят огромный монитор, где в реальном времени отображается информация о работе систем жизнеобеспечения Москвы: демонстрируется суточное потребление воды, газа, электроэнергии, тепла, регистрируется количество обращений жителей в различные службы города.

Кроме того, гости могут освоить тонкости сортировки отходов на игровом автомате стенда «Переработка мусора». Они узнают о том, сколько алюминиевых банок понадобится для изготовления велосипедной рамы, получат информацию об этапах очистки питьевой воды и ее качестве в том или ином доме, познакомятся с устройством дорог и многим другим.

На втором этаже музея расположен макет Москвы, который оживает благодаря технологии дополненной реальности. Здесь можно увидеть, какие работы ежедневно проводят городские службы для обеспечения комфорта жителей.

Завершить экскурсию можно памятным видео на фоне цветов, которое сделает роборука. Посетителям нужно лишь выбрать фон, встать в интерактивную трехмерную фотозону и улыбнуться.

Музей работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход бесплатный.

Музей воды в Саринском проезде

Музей воды открыли 30 лет назад рядом с первой канализационной станцией Москвы, которая функционировала в городе с конца XIX века до 1980 года.

В шести залах посетители увидят около 400 экспонатов: подлинные исторические документы, чертежи, образцы деревянных и глиняных труб, ручной насос, кирпичи ручной работы.

В музее регулярно проводят экскурсии, на которых можно узнать, как Москва снабжалась питьевой водой несколько веков назад. Там также установлена модель первого напорного водопровода — Свибловой башни Кремля (ныне — Водовзводная), куда вода поднималась из Москвы-реки с помощью механизма, приводимого в движение лошадьми. Из башенного колодца вода поступала в напорный резервуар, а оттуда по свинцовым трубам диаметром 50–63 миллиметра расходилась по разным строениям Кремля, в мастерские и сады.

С помощью интерактивной схемы посетители могут изучить современный путь воды — от забора из водоисточника и подготовки питьевой воды, которая окажется в кране, до водоотведения и очистки на очистных сооружениях. Сотрудники расскажут о качестве воды, о том, на что надо обращать внимание при использовании фильтров, и многом другом.

Посетить информационно-экологический центр «Музей воды» можно с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, по пятницам — с 10:00 до 15:45. Вход бесплатный.

Музей «Огни Москвы» в Армянском переулке

Музей, посвященный столичному освещению, открыли в 1980 году. Он расположился в старинных палатах XVII века, принадлежавших боярину Милославскому и стольнику Протопопову.

В те времена, когда был построен дом, уличного освещения в Москве еще не было. Первые фонари появились лишь в 1730 году по указу императрицы Анны Иоанновны. Поэтому каждая экскурсия здесь начинается при тусклом свете лучины или свечи. Посетители получают возможность прочувствовать, как проводили вечера жители Первопрестольной в XVII веке.

«В нашей коллекции представлено много уникальных предметов: надомный знак конца XIX века, дуговая лампа 1864 года французского изобретателя Дюбоска, лампочки Ильича, выпущенные в 20-е годы прошлого века для Московского Кремля. Можно узнать, и о том, каким образом была устроена в 1937 году подсветка кремлевских рубиновых звезд», — рассказывает директор музея Наталья Потапова.

В сквере возле музея установлены чугунные колонны городского освещения разных времен: и для газовых фонарей конца XIX — начала ХХ века, и для ламп накаливания 1912 года. Также есть колонны в стиле сталинский ампир.

В 2012 году в рамках проекта «Фонари Москвы» сотрудники музея составили электронный каталог сохранившихся старинных фонарей, с которым можно ознакомиться на сайте fonarimos.ru.

Музей работает ежедневно, без выходных.

Музей истории Мосэнерго и энергетики Москвы на улице Вавилова

Музей истории Мосэнерго и энергетики Москвы был создан в 1977 году. Его первую экспозицию разместили в доме на Садовнической улице, где прежде была контора Общества электрического освещения 1886 года, а в служебной квартире жил выдающийся ученый-энергетик председатель Государственной комиссии по электрификации Глеб Кржижановский.

Новую экспозицию открыли шесть лет назад в отдельном здании на территории ТЭЦ-20 на улице Вавилова. Она знакомит гостей с историей Мосэнерго и современными технологиями производства электроэнергии и тепла. Посетители могут узнать, как устроена современная тепловая электростанция, как в дома подают тепло и электричество, а также увидеть макет первого в Мосэнерго щита управления, изоляторы фирмы Siemens конца XIX века, свечу Яблочкова, лампу Лодыгина и другие раритеты.

Экскурсии в музее проводятся бесплатно для организованных групп по предварительной записи по адресу электронной почты: press-centre@mosenergo.ru. Для маленьких москвичей предусмотрены программы по профориентации.

Музей развития электросетей на улице Вавилова

Музей развития электросетей был открыт в декабре 2020 года в честь 100-летия плана ГОЭЛРО. Сегодня здесь представлено 120 уникальных экспонатов и более трех тысяч архивных фотографий и документов, рассказывающих об истории становления энергетики в Москве и Московской области.

«Наши посетители полностью погружаются в мир создания электричества. В музее есть уникальная коллекция энергетического оборудования и приборов, которыми пользовались энергетики еще в позапрошлом веке. Гости также узнают о том, почему нашу страну называли родиной электричества, об электрических свечах, когда-то освещавших Кремль и Большой Каменный мост, об открытии в 1888 году первой московской электростанции, о том, почему трамваи в Москве появились сравнительно поздно, и многом другом», — отмечает сотрудник музея Виктория Бехтерева.

Кроме того, в музее проходят профориентационные мероприятия для студентов, знакомящие их с азами энергетической отрасли. Учреждение работает по будням с 09:00 до 16:00, вход свободный. Экскурсии проводятся бесплатно для организованных групп по предварительной записи по адресу электронной почты: museum@rossetimr.ru. В письме нужно указать желаемую дату, время посещения и количество человек.

