Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На вазонах, украшающих Фонтанную площадь Парка Горького, восстановили мозаичный декор.

Хотя вазоны не являются объектами культурного наследия, впечатляющий облик, а также уникальная мозаика в античном стиле на протяжении долгого времени делали их достопримечательностью.

Вазоны появились в парке в 1930-х годах. Они имитировали древнегреческие и древнеегипетские сосуды. Каждый из вазонов весил около двух тонн.

В начале 1990-х их демонтировали, перенесли в оранжерею и на долгое время оставили без внимания. За годы забвения на мозаике появились сколы и выщербины, каркас практически разрушился. Масштаб утрат впоследствии оценивался в 70 процентов. На Фонтанную площадь исполинов вернули после восстановительных работ в 2013 году.

Тогда специалистам пришлось изготовить новые бетонные формы, на которые бережно перенесен сохранившийся мозаичный декор. Несмотря на большой процент утрат, реставраторам тогда удалось воссоздать первоначальный облик. С тех пор как вазоны вернулись на историческое место осенью 2013 года, они не реставрировались. В апреле 2023 года в рамках подготовки к новому летнему сезону было принято решение их обновить.

Теперь мозаику на вазонах-гигантах восстановили полностью, дополнив ее недостающими элементами из лазурита, яшмы, оникса, нескольких сортов мрамора, а также золотой смальтой (пластинки, изготовленные из стекла с использованием сусального золота). Части мозаики расположили в соответствии с предварительно разработанными эскизами. Оба вазона выполнены в античном стиле: на одном из них изображены древнегреческие маски, танцы и девичий хоровод, на другом — страусы, косули и дельфины.

Работы проводились в течение 10 дней. На первом этапе реставраторы провели осмотр и оценили количество повреждений. При обнаружении пустот и выпадений камни вынимали, чистили и вновь закрепляли на поверхности изделий. Недостающие фрагменты были заменены новыми, воссозданными из тех же материалов. После специалисты приступили к заполнению швов и трещин, чтобы предотвратить проникновение осадков. На финальном этапе поверхности вазонов отшлифовали, провели их полировку и покрыли специальным раствором, который позволяет камню дольше сохраняться в первоначальном виде.

Восстановительные работы проводились под руководством главного архитектора Парка Горького Лидии Леонтьевой и художника-монументалиста Алексея Жучкова — члена-корреспондента Российской академии художеств и члена Союза художников России. Алексей Жучков специализируется на росписи и мозаичных произведениях. Среди его работ росписи Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве, роспись колокольни монастыря Дионисиат на Афоне в Греции, мозаики для Пантелеимонова монастыря на Афоне в Греции и многие другие проекты.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI