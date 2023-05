«Дом на Брестской приглашает»: начался прием заявок на конкурс по архитектуре и дизайну

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице в шестой раз пройдет конкурс «Дом на Брестской приглашает» по направлениям «Архитектура» и «Дизайн». Его проводит государственное бюджетное учреждение «Мосстройинформ» (2-я Брестская улица, дом 6). Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, прием заявок уже начался и продлится до 22 июня включительно.

На конкурс принимают как реализованные за последние три года проекты, так и находящиеся на стадии разработки. В соревновании участвуют ведущие архитектурные, дизайнерские бюро России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Организационный комитет конкурса не ограничивает географию претендентов, желающих побороться за победу. К примеру, в прошлом году в списке участников было 162 компании, представившие 322 работы, из более чем 20 городов России, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Армении, а также из других стран», — отметил Сергей Левкин.

Около одной трети компаний впервые присоединились к конкурсу 2022 года. Он становится популярнее и авторитетнее среди профессионального сообщества и зарекомендовал себя как универсальная площадка для общения и обмена опытом.

В 2023 году у конкурса появились две новые номинации: «Места общего пользования в ЖК (лобби, лифтовые холлы, лестничные площадки; коридоры, колясочные, игровые помещения)» и «Офисы продаж застройщиков и девелоперов».

Подробную информацию о мероприятии можно узнать на его официальном сайте.

