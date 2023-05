Девять участков под индивидуальное жилищное строительство можно приобрести у города без торгов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Расширен список земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые можно приобрести у города без торгов. Сейчас он включает 50 объектов. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Перечень участков, доступных для покупки без торгов на портале mos.ru и предназначенных для ИЖС, пополнился на девять объектов. Общая площадь новых земель превышает 1,1 гектара. Всего в списке находится 50 участков общей площадью свыше 6,6 гектара, которые можно приобрести напрямую у города. Больше всего объектов — 35 — расположено в Троицком административном округе, в Новомосковском — пять, еще 10 находится на востоке столицы», — рассказал Максим Гаман.

Пять новых земельных участков расположено в ТиНАО: четыре — на Спортивной улице в деревне Крекшино (поселение Марушкинское), один — на Лесной улице в деревне Верховье поселения Первомайского. Еще четыре находится на востоке столицы — на Лыткаринской улице в районе Косино-Ухтомский.

Чтобы приобрести у города землю для строительства частного дома, нужно выбрать подходящий участок из списка на портале mos.ru и подать заявление (образец находится на той же странице) в Департамент городского имущества. После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении земельного участка для ИЖС. Если в течение 30 дней других заявлений не поступает, оформляется договор купли-продажи. Если же интерес к участку проявил еще кто-либо, то проводится аукцион. Начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости.

Подробная информация о месте, дате, условиях продажи и участия в аукционе размещена на сайте ГИС «Торги», а также на инвестиционном портале города Москвы. С общим перечнем земельных участков под ИЖС можно ознакомиться на mos.ru в разделе «Деятельность».

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI