ГУУ приглашает поучаствовать в конкурсе спортивных журналистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Информационный портал StudentSport.ru на базе Автономной некоммерческой организации «Центр развития студенческого и молодёжного спорта «АСМС» приглашает всех увлечённых спортом студентов Государственного университета управления принять участие в творческом конкурсе.

СМИ № 1 о студенческом спорте предоставляет открытую рубрику «Трибуна». В соответствующем разделе сайта до середины июня все желающие могут писать любые тематические статьи о жизни студенческих спортивных клубов и лиг, обзоры и результаты соревнований, аналитику, советы, прогнозы, истории об успешных карьерах. Среди всех участников «Трибуны» проводится конкурс самых интересных и читаемых материалов. Топовым авторам достанутся ценные призы, а лучшего из них пригласят на стажировку в редакцию StudentSport.ru. Все остальные получат хорошую практику публикаций в СМИ.

StudentSport.ru — сетевое СМИ о студенческом спорте России. Мы даём возможность пользователям быть в курсе самых значимых событий студенческого спорта, узнавать мнения студентов, ведущих государственных деятелей и профессиональных спортсменов о положении дел в отрасли. В послужном списке команды StudentSport.ru – работа на Всемирных Универсиадах в Казани и Красноярске, международных спортивных фестивалях в Москве, Риме и Бейруте, системное информационное освещение деятельности ключевых спортивных лиг и спортклубов России.

StudentSport.ru: живи студенческим спортом вместе с нами!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

StudentSport.ru на базе Автономной некоммерческой организации «Центр развития студенческого и молодёжного спорта «АСМС» приглашает всех увлечённых спортом студентов Государственного университета управления принять участие в творческом конкурсе….” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/DSC01800.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b3%d1%83%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI