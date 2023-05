Готов фундамент корпуса поточных аудиторий, начинается подготовка еще одной площадки: текущий статус строительства кампуса мирового уровня НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Строительство кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета, ведущееся в рамках федерального проекта «Кампусы мирового уровня» национального проекта «Наука и университеты», продолжается.

По данным на 17 мая 2023 года, на объектах первой очереди – это учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ, комплекс студенческих общежитий – полностью завершены работы по созданию индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Продолжаются отделочные работы, монтаж лифтового оборудования, кровельные работы, монтаж внутренних инженерных систем.

Заметен прогресс и по объектам второй очереди. Например, полностью завершены работы по устройству котлована и фундамента корпуса поточных аудиторий. Продолжается устройство вертикальных конструкций подземного этажа (готовность – 60 %), плиты перекрытия подземного этажа (40 %), гидроизоляции по поверхности стен под обратную засыпку (30 %).

Активно ведется согласование договоров технологического присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, готовится заявка для получения договоров технологического присоединения к сетям электроснабжения для объектов второго этапа второй очереди – научно-исследовательского центра и учебно-научного центра ИМПЗ НГУ. 11 мая площадка под эти объекты была передана подрядчику, и с того момента производится мобилизация на объект. В том числе 15 мая начаты работы по устройству временного ограждения площадки, установлен информационный щит. По планам срок начала разработки рабочей документации – 1 июня 2023 года.

Напомним, что информация обо всех объектах размещена в разделе «Строительство кампуса мирового уровня» на сайте НГУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI