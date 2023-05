Горожан старшего поколения приглашают на массовый заход по скандинавской ходьбе «Московского долголетия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках проекта «Московское долголетие» пройдет массовый заход по скандинавской ходьбе. Мероприятие начнется 19 мая в 11:00 одновременно на 11 площадках. Присоединиться к спортивному празднику могут все желающие горожане старшего поколения.

«Пять лет назад мы создали проект “Московское долголетие”, а сегодня без него уже невозможно представить наш город. Многие участники изменили не только свою собственную жизнь, но и представления о том, как выглядит современный пенсионер. Один из символов “Московского долголетия” — скандинавская ходьба, которая помогает укреплять здоровье в любом возрасте, сейчас ей занимаются более 16 тысяч горожан старшего поколения более чем на 300 площадках по всему городу. В проекте “Московское долголетие” ходьбой увлекаются даже люди в возрасте 90 лет и старше. Рады пригласить всех желающих жителей столицы старшего поколения на массовый заход, который пройдет в преддверии Всемирного дня скандинавской ходьбы во всех округах города», — сказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Ожидается, что на старт выйдут более трех тысяч участников проекта «Московское долголетие», каждый из которых преодолеет дистанцию 2,5 километра. Горожане старшего возраста могут выбрать наиболее удобную площадку спортивного праздника.

Предварительно потребуется пройти регистрацию на стойках проекта, а также взять с собой палки для скандинавской ходьбы. Перед началом захода будет специальная разминка. Гостей также ждут выступления артистов — творческих участников «Московского долголетия».

Список площадок:

— ЦАО — площадка перед главной сценой в парке «Красная Пресня» (Мантулинская улица, дом 5);

— САО — парк «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, дом 10 б);

— СВАО — территория «Певческое поле» в составе парка «Яуза» (ориентир — Заповедная улица, дом 28);

— ВАО — площадка «Веранда танцев» в парке культуры и отдыха «Сокольники» (Майский просек);

— ЮВАО — площадка перед главной сценой в парке «Кузьминки» (улица Кузьминский Парк, дом 1, строение 2);

— ЮАО — площадка со сценой в Бирюлевском дендропарке напротив владения 5 а, строения 2 на Дендропарковой улице (Липецкая улица, владение 5 а);

— ЮЗАО — площадка со сценой в Воронцовском парке (усадьба Воронцово);

— ЗАО — Мазиловский пруд у выхода со станции метро «Пионерская» (Кастанаевская улица, дома 64–66);

— СЗАО — фестивальная площадь ландшафтного парка «Митино»;

— ТиНАО — площадь у здания администрации поселения Краснопахорского (парк «Красная Пахра»);

— Зеленоград — площадка у городской больницы имени М.П. Кончаловского за остановкой общественного транспорта «Поликлиника» на территории лесопарка в районе Савелки (Каштановая аллея, дом 2, строение 8, лыжероллерная трасса).

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие». Стать его участником могут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или центрах госуслуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму на mos.ru в разделе «Как стать участником».

