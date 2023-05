Город выставил на торги девять помещений для ведения бизнеса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставлено девять помещений для ведения бизнеса в разных районах столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Город выставил на торги девять коммерческих помещений свободного назначения. Их площадь варьируется от 59,5 до 841,7 квадратного метра, что открывает для потенциальных собственников широкие возможности по использованию недвижимости. Итоговая стоимость объектов определится в ходе открытых аукционов, которые пройдут с 31 мая по 7 июня. Принять участие в них могут все желающие», — рассказал Иван Щербаков.

Больше всего объектов можно приобрести на юго-западе столицы — там представлено четыре помещения. В центре Москвы на торги выставлено два лота, еще по одному — на востоке и юго-востоке города, а также в САО.

Самое маленькое помещение находится в Черемушках на первом этаже многоквартирного дома по адресу: Новочеремушкинская улица, дом 49, корпус 1. У него есть отдельный вход, который новый собственник оборудует вывеской. Самый крупный лот представлен помещениями, которые находятся в подвале, на первом и втором этажах жилого дома по адресу: Волоколамское шоссе, дом 13.

Заявочные кампании завершатся в период с 23 по 29 мая, торги пройдут онлайн. Для участия в них необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться другими сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 5,8 тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI