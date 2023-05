«Газпром нефть» и ПИШ РПИ открывают совместную магистратуру

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

«Газпром нефть» и МФТИ открыли на базе передовой инженерной школы радиолокации, радионавигации и программной инженерии магистратуру по цифровизации и моделированию технологий подготовки нефти и газа. Новая учебная программа будет готовить мультидисциплинарных инженеров: специалистов в области IT, физики и математики с углубленными знаниями в области нефтегазовой индустрии.

В новой магистерской программе очное двухлетнее обучение ориентировано на выпускников технических вузов нефтегазового профиля или высоких технологий. Курс включает профильные дисциплины и стажировку на производственных площадках и в научно-технических центрах «Газпром нефти». Программа будет выпускать специалистов по обеспечению надежности газовой инфраструктуры, повышению эффективности газового бизнеса и выполнению целей по снижению углеродной интенсивности.

«Мы рады укреплению сотрудничества с такой глобальной технологической компанией, как «Газпром нефть». Совместная магистерская программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных решать наукоемкие задачи в области разработки и реализации цифровых технологий для повышения эффективности производственных цепочек подготовки газа и жидких углеводородов. Выпускники программы получат возможность стать частью команды «Газпром нефть» и реализовывать стратегические проекты и проекты цифровой трансформации в компании», – считает директор ПИШ РПИ Максим Кудров.

«Газпром нефть» и МФТИ сотрудничают с 2012 года. На Физтехе уже функционирует совместная магистерская программа «Science Engineering: моделирование нефтегазовых месторождений». Также в рамках инжинирингового центра МФТИ реализуются совместные с компанией проекты в области разработки программного обеспечения, создания физико-математических моделей, вычислительных алгоритмов.

«Именно на стыке фундаментальной науки, профильных нефтегазовых дисциплин и информационных технологий рождаются передовые решения, позволяющие добираться до самых сложных запасов углеводородов. Создание цифровых двойников, точное моделирование процессов, происходящих глубоко под землей – без этого работа современных нефтяников просто невозможна. В том числе совместно с МФТИ мы готовим не просто востребованных специалистов, а людей, которые через несколько лет станут в авангарде российского технологического развития», – отметил директор по технологическому развитию функции «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

