В Капотне сдали в эксплуатацию первый дом по программе реновации

В районе Капотня достроили первый дом по программе реновации. Разрешение на его ввод в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор, сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко. Новостройке присвоили почтовый адрес: 1-й квартал Капотни, дом 1.

«Застройщику, Московскому фонду реновации, выдана вся необходимая разрешительная документация на ввод здания в эксплуатацию. Жилой дом, состоящий из трех двухсекционных корпусов переменной этажности, стал первым готовым объектом программы реновации на территории района Капотня. Жители ветхих пятиэтажек улучшат свои жилищные условия, переехав в новостройку общей площадью более 37 тысяч квадратных метров», — рассказал Игорь Войстратенко.

На фасаде дома чередуются фактуры материалов в природных оттенках и металлические корзины под кондиционеры. В отделке использовали керамогранит и клинкерную плитку, первый этаж облицевали кирпичом, входные группы оформили витражным остеклением.

В доме 320 квартир с разными планировками: 135 однокомнатных, 159 двухкомнатных и 26 трехкомнатных. Восемь квартир оборудованы для маломобильных жильцов, там увеличены габариты коридоров и дверных проемов, установлены поручни в санузлах. Во всех жилых помещениях застеклены балконы и лоджии, выполнена полная внутренняя отделка в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации.

На первых этажах разместились вестибюли, колясочные, комнаты консьержа, зоны с почтовыми ящиками, лифтовые холлы, кладовые для уборочного инвентаря. Здесь же оборудуют технические, общественные и коммерческие помещения, в том числе откроется центр информирования населения и объединенная диспетчерская служба. В новых корпусах установили восемь лифтов грузоподъемностью 600 и 1000 килограммов. Они оснащены системой двухсторонней связи с диспетчером, противодымной защитой, визуальными и тактильными средствами информации.

Территорию вокруг дома благоустроили. Здесь создана безбарьерная среда, обустроены проезды и тротуары, смонтированы детская и спортивная площадки, малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.

Доступ автомобилей во двор будет ограничен. Жильцы смогут оставлять свои машины на подземной одноуровневой стоянке, рассчитанной на 141 место. На въезде установлен шлагбаум и контрольно-пропускной пункт с системой видеонаблюдения. Еще семь мест для автомобилей маломобильных граждан есть на открытой плоскостной парковке.

«За время строительства реновационного дома в Капотне было организовано 13 контрольно-надзорных мероприятий с привлечением специалистов подведомственного Центра экспертиз. Эксперты провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества производимых работ и применяемых материалов на соответствие проектной документации и техническим регламентам», — добавил Игорь Войстратенко.

В России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный проект «Жилье». Он направлен на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране. В Москве жилая застройка развивается в том числе благодаря реализации программы реновации.

Ее утвердили 1 августа 2017 года. В программу включено 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

