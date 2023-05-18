Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Уверена, что работа Центра выявления талантов, открывшегося в Международной школе «Мирас» в партнерстве с Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, окажет самое позитивное влияние на успешное будущее молодежи Астаны и других городов и регионов республики», — отметила проректор Вышки Виктория Панова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI