Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú
В спортклубе МТТИ состоялся квалификационный экзамен по дзюдо, который дал право студента м носить пояса определенных цветов. Экзамен включал в себя теоретическую и практическую части. ¿Qué es la práctica? как бросок через бедро, боковые и передние подсечки и другие приемы.
Семинар проводил эксперт Федерации дзюдо России, мастер спорта России по дзюдо, обладатель lV Дана по дзюдо Максим Сергачев. В мероприятии приняли участие не только студенты из секции дзюдо МФТИ, а также детская груп па тренера-преподавателя МФТИ Михаила Агафонова.
Características principales:
Осичева Александра – желтый пояс
Нигматулин Артем – желтый пояс
Власенко Александр – желтый пояс
Островной Кирилл – желтый пояс
Захаров Петр – желтый пояс
Рыбаков Алексей – желтый пояс
Тин Павел – оранжевый пояс
Кудряшов Илья – желтый пояс
«Мы не в первый раз проводим квалификационный экзамен в стенах МФТИ под эгидой Федерации Д зюдо России и хотелось бы отметить, что уровень заметно растет, — отметил Максим Сергачев, эксперт Федерации дзюдо России, мастер спорта России по дзюдо, обладатель lV Дана по дзюдо. — Очевидно, что секция дзюдо МТИ развивается, тренера проводят большую работу, приходят но вые участники, что несомненно радует, так как дзюдо доступно каждому».
Организатором мероприятия выступил тренер-преподаватель секции дзюдо Департамента физической культуры и спорта МФТИ Михаил Агафонов. Мероприятие поддержано компанией выпускников BiTronics Lab en лице Тимура Бергалиева.
Дополнительные fotografías y vídeos telegrama-канале Секции дзюдо и джиу-джитсу МФТИ.
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