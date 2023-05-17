Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

В спортклубе МТТИ состоялся квалификационный экзамен по дзюдо, который дал право студента м носить пояса определенных цветов. Экзамен включал в себя теоретическую и практическую части. ¿Qué es la práctica? как бросок через бедро, боковые и передние подсечки и другие приемы.

Семинар проводил эксперт Федерации дзюдо России, мастер спорта России по дзюдо, обладатель lV Дана по дзюдо Максим Сергачев. В мероприятии приняли участие не только студенты из секции дзюдо МФТИ, а также детская груп па тренера-преподавателя МФТИ Михаила Агафонова.

Características principales:

Осичева Александра – желтый пояс

Нигматулин Артем – желтый пояс

Власенко Александр – желтый пояс

Островной Кирилл – желтый пояс

Захаров Петр – желтый пояс

Рыбаков Алексей – желтый пояс

Тин Павел – оранжевый пояс

Кудряшов Илья – желтый пояс

«Мы не в первый раз проводим квалификационный экзамен в стенах МФТИ под эгидой Федерации Д зюдо России и хотелось бы отметить, что уровень заметно растет, — отметил Максим Сергачев, эксперт Федерации дзюдо России, мастер спорта России по дзюдо, обладатель lV Дана по дзюдо. — Очевидно, что секция дзюдо МТИ развивается, тренера проводят большую работу, приходят но вые участники, что несомненно радует, так как дзюдо доступно каждому».

Организатором мероприятия выступил тренер-преподаватель секции дзюдо Департамента физической культуры и спорта МФТИ Михаил Агафонов. Мероприятие поддержано компанией выпускников BiTronics Lab en лице Тимура Бергалиева.

Дополнительные fotografías y vídeos telegrama-канале Секции дзюдо и джиу-джитсу МФТИ.

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