Posted on by MIL-OSI Publisher

17 de mayo de 2023 ы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Parametros
Дата проведения депозитного аукциона 17.05.2023
Валюта размещения FROTAR
Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 81 000 000.00
Срок размещения, дней 8
Дата внесения средств 17.05.2023
Дата возврата средств 25.05.2023
Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 6.93
Условия заключения, срочный или особый Срочный
Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 81 000 000.00
Максимальное количество заявок от одной организации, шт. 1
Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая
Дополнительные условия Размещение средств с возможностью досрочного изъятия всей суммы депозита и уплаты начислен ных на сумму депозита процентов по ставке, установленной депозитной сделкой, в случае несоответств ия Банка требованиям, установленным п.2.1. Положения “О порядке отбора банков для размещения средств Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы во вклады (депозиты) по ГДС” (в ред. действ. на дату деп. сделки), досрочное изъя тие по ставке “до востребования”, выплата процентов в конце срока , без пополнения
Основание Договора Генеральное соглашение
 
Расписание (по московскому времени)
Время сбора заявок desde las 10:30 hasta las 10:45
Заявки в предварительном режиме desde las 10:30 hasta las 10:40
Заявки в режиме конкуренции desde las 10:40 hasta las 10:45
Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся a las 10:55

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