17.05.2023 Włoski niszczyciel wzmocni bezpieczeństwo polskiego wybrzeża

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W środę 17 maja br. wicepremier M. Błaszczak przebywał z wizytą we Włoszech, gdzie spotkał się z Guido Crosetto, ministrem obrony Republiki Włoskiej.

„Rzeczywiście współpracujemy z włoskim partnerem bardzo ściśle. Włoscy żołnierze na Łotwie służą ramię w ramię z polskimi żołnierzami w ramach eFP NATO. Polscy żołnierze w ramach unijnego programu służą na Sycylii, a więc ta współpraca jest bardzo dobra. W ubiegłym roku włoskie F-35 były w Polsce, w tym roku również możemy się tego spodziewać. To jest właśnie wymiar naszej współpracy”

– powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej po spotkaniu z szefem włoskiego resortu obrony.

Tematów rozmów dwustronnych ministrów były relacje wojskowe, w tym tematy modernizacji Wojska Polskiego, obecna sytuacja bezpieczeństwa w kontekście trwającego konfliktu na Ukrainie oraz kwestie dalszej pomocy temu krajowi. Szefowie resortów obrony omówili również agendę zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie.

„Rozmawialiśmy także o tym, że pochodzące ze Świdnika AW-149 będą już na wyposażeniu Wojska Polskiego w tym roku. To także rezultat naszych wspólnych rozmów”

– powiedział szef polskiego MON.

Podczas wizyty w Watykanie szef MON złożył kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II. Polska delegacja wzięła także udział we mszy świętej w intencji pokoju na świecie, która sprawowana była w kaplicy polskiej w Bazylice św. Piotra. Szef MON spotkał się także z polskimi harcerzami.

Polska i Włochy od wielu lat współpracują na wielu płaszczyznach i obszarach wojskowych. Oba kraje wzajemnie delegują swoich żołnierzy do służby w strukturach NATO rozmieszczonych w Polsce i we Włoszech. Polscy i włoscy żołnierze współdziałają w ramach batalionowej grupy bojowej Sojuszu Północnoatlantyckiego na Łotwie, jak również na misji UNIFIL w Libanie.

Wojsko Polskie wystawia kontyngent wojskowy operujący na Morzu Śródziemnym, na Sycylii w ramach wojskowej operacji zarządzania kryzysowego EUNAVFOR MED IRINI. Misja polega na zapobieganiu nielegalnemu handlowi bronią oraz procederowi przemytu i handlu ludźmi, co stanowi jeden z elementów ochrony granic UE.

Współpraca polsko-włoska rozwija się również w obszarze przemysłów zbrojeniowych oraz w ramach projektów PESCO.

