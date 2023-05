17.05.2023 11 i 12 maja w Rogalinie i Kórniku odbyło się spotkanie Ministrów ds. Europejskich państw Trójkąta Weimarskiego, ze specjalnym udziałem Wicepremier Ukrainy ds. Integracji z UE i OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

11 i 12 maja w Rogalinie i Kórniku odbyło się spotkanie Ministrów ds. Europejskich państw Trójkąta Weimarskiego, ze specjalnym udziałem Wicepremier Ukrainy ds. Integracji z UE i NATO17.05.2023

Spotkanie pod przewodnictwem Ministra do Spraw Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego vel Sęk, z udziałem Anny Lührmann – Ministro ds. Europy i Klimatu Republiki Federalnej Niemiec, Laurence Boone – Sekretarz Stanu ds. Europy Republiki Francuskiej oraz Olhy Stefaniszyny – Wicepremier Ukrainy ds. Integracji z UE i NATO było okazją do owocnych rozmów na wiodące tematy europejskie, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia Unii Europejskiej. Dążenia akcesyjne Ukrainy, państw Bałkanów Zachodnich, Mołdawii i Gruzji mają Strategiczne znaczenie dla umacniania integracji europejskiej i stabilizowania sytuacji w aktualnych uwarunkowaniach geopolitycznych w Europie.

Ministrowie wypracowali szereg istotnych konkluzji, których celem jest przyspieszenie procesu rozszerzenia i nadanie mu ram, które to umożliwią. Wymiernym rezultatem spotkania ministrów jest weimarski list do Komisji Europejskiej, wskazujący kluczowe kwestie, które mogą istotnie przyczynić się do nadania tempa rozszerzeniu Unii. Ministrowie Polski, Niemiec i Francji w liście do Olivéra Várhelyi’ego, Komisarza UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia podkreślili m.in. potrzebę wypracowania efektywnych metod przyjmowania nowych państw członkowskich i reguł ich oceny, wzmocnienia wsparcia kandydatów ze strony instytucji unijnych oraz państw członkowskich, ściślejszej współpracy gospod arczej, integracji w różnych obszarach, w tym szerszego udziału w programach unijnych (jak Horizon Europe, Erasmus+). List jest wyrazem oczekiwania ze strony państw Trójkąta Weimarskiego powrotu do dynamizacji polityki rozszerzeniowej Unii Europejskiej.

OSI MIL