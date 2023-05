17.05.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki: nasze obietnice, nasze słowa, nasze programy przekuwamy w czyn

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: nasze obietnice, nasze słowa, nasze programy przekuwamy w czyn17.05.2023

Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i naprawie budżetu państwa wprowadzamy kolejne, korzystne rozwiązania dla Polaków. Chcemy, żeby odcinki autostrad A2 Stryków-Konin i A4 Wrocław-Sośnica, które są administrowane przez państwo, były bezpłatne dla kierowców samochodów osobowych i motocykli. Wprowadzamy również korzystne rozwiązania dla polskich rolników. Polscy producenci rolni będą mogli ubiegać się o pożyczkę nawet do 400 tys. EUR Dodatkowo zwiększamy limit powierzchni gospodarstw do 300 ha dla rolników, którzy ubiegają się o wsparcie do sprzedanych zbóż.

Państwowe odcinki autostrady A2 i A4 będą bezpłatne

Obecnie obowiązują opłaty na wybranych odcinakach autostrad w Polsce. Chcemy zwolnić kierowców z tego obowiązku i znieść opłaty na odcinkach A2 Stryków-Konin oraz A4 Wrocław-Sośnica. To duża ulga – chcemy, żeby obowiązywała już od najbliższych wakacji. Para rozwiązanie przełoży się na również bezpieczeństwo, ponieważ kierowcy wybiorą jazdę bezpłatną autostradą zamiast lokalnymi drogami.

– Ta większa dostępność autostrad też się przyczyni i do poprawy stanu portfela Polaków, bo mniej będą wydawać na autostrady, ale także do poprawy stanu środowiska naturalnego, do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy – primer ministro powiedział Mateusz Morawiecki.

Dzięki zniesieniu opłat za autostrady, przyczyniamy się do zwiększania mobilności. Broma para również szansa dla pracodawców, którzy zwiększą swoje szanse na pozyskanie dobrego pracownika, a pracownikom umożliwi podjęcie jak najlepszej pracy.

Wspieramy polskiego rolnika

Podjęliśmy szybkie działania, por chronić polską wieś przed negatywnymi skutkami agresji Rosji na Ukrainę. W kwietniu przyjęliśmy konkretne rozwiązania dla rolników, które zakładają m.in. dopłaty do zbóż, nawozów i paliwa dla rolników.

Dziś rząd przyjął kolejny projekt ustawy, który ma dodatkowo wspomóc polskich rolników. Nowe przepisy pozytywnie wpłyną na sprawną działalność mikro oraz małych i średnich przedsiębiorców. Chcemy zwiększyć kwoty kredytu płynnościowego dla większych gospodarstw rolnych. W zależności od wysokości kredytu wydłużymy okres jego spłaty.

Preferencejne kredyty płynnościowe dla rolników będą dostępne w wysokości:

100 000 zł – kredyty na 36 miesięcy dla producentów rolnych, którzy prowadzą gospodarstwo rolne do 50 ha użytków rolnych,

200 000 zł – kredyty na 48 miesięcy dla rolników z gospodarstwem od 50 do 100 ha,

400 000 zł – kredyt na 60 miesięcy dla właścicieli gospodarstw rolnych powyżej 100 ha.

Wprowadzamy również pomoc dla producentów zbóż i nasion oleistych. Przedłużyliśmy termin składania wniosków o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór będzie trwał od 1 czerwca do 15 lipca 2023 r. Inne rozwiązania a:

wsparcie do sprzedanych zbóż, we wszystkich formach, będzie udzielane dla wszystkich producentów rolnych do pierwszych 300 ha. Pomoc dotyczy sprzedaży do 30 czerwca 2023 r.;

dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych również będzie udzielane do pierwszych 300 ha,

wydłużyliśmy okres sprzedaży zbóż zgodnie ze stawkami, które wprowadziliśmy rozporządzeniem z 21 kwietnia.

– Dla rolnictwa zaproponowaliśmy rozwiązania parę tygodni temu, które konsekwentnie realizujemy. Czasami nawet wbrew Unii Europejskiej, choć teraz ostatnio uzgodniliśmy właśnie cały pakiet rozwiązań z Unią Europejską – podsumował szef polskiego rządu.

Zdjęcia (4)

OSI MIL