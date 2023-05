Экскурсии, лекции, детские киносеансы: какие идеи горожан дополнят культурную программу Парка Горького

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 2,2 тысячи предложений по развитию событийной программы Парка Горького поступило от пользователей платформы «Город идей». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В апреле участники тематического проекта «Парк Горького» поделились своими мыслями по проведению познавательных лекций, экскурсий, спортивных занятий и развивающих мероприятий для детей, а также обсудили музыку в парке и работу инфоцентра. На заключительном этапе прошло голосование, благодаря которому отобрали 133 идеи для реализации.

«В общей сложности поступило 2255 идей по дополнению и развитию культурной программы парка. Среди них десятки предложений в части экскурсий и лекций. Особенно много их было на тему литературы. К примеру, один пользователь предложил рассказывать об известных писателях, а первое занятие посвятить Максиму Горькому, имя которого носит эта площадка», — рассказала Наталья Сергунина.

В проекте приняли участие свыше 18 тысяч человек. Многие предлагали проводить больше состязаний, мастер-классы известных спортсменов, занятия по танцам и гимнастике, марафоны для граждан разных возрастов и различные турниры, в том числе по шахматам и настольному теннису.

Пользователи платформы считают, что нужно добавить в программу лекции по астрономии, литературе, археологии и ботанике, творческие мастерские для любителей фотографии и природы. По мнению родителей, маленьким посетителям нужно чаще показывать мультфильмы и детские фильмы, а также проводить уроки по истории и конкурсы. Любители познавательных прогулок предложили организовывать больше экскурсий по утрам и вечерам. Также пользователи отметили, что на территории парка нужно установить дополнительные информационные таблички — это поможет его гостям самим спланировать маршрут.

От оранжереи до цветника: где и как выращивают растения для Парка Горького

К 95-летию парка, которое будет отмечаться в августе, горожане предлагают выпустить открытки, закладки для книг, дождевики, значки и другие памятные сувениры, украшенные праздничной символикой. Среди необычных вариантов — наборы для настольного тенниса, миниатюры знаковых скульптур Парка Горького.

