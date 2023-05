Шесть улиц благоустроят в Москве в этом году в формате «от дома до дома»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству шести улиц в трех округах столицы в формате «от дома до дома». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Формат “от дома до дома” — одна из важных частей общегородской программы “Мой район”, направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы. Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне», — рассказал Петр Бирюков.

В зону благоустройства вошло шесть улиц — Башиловская, Шаболовка, Нагатинская, Чертановская, 1-й Донской проезд и Рассветная аллея. При их выборе учитывались межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов.

На участках работ по благоустройству размещены строительные городки, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.

По словам заместителя Мэра Москвы, специалисты комплекса городского хозяйства уберут в кабельную канализацию воздушные линии, проложат дополнительную ливневую систему стоков, заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят новые фонари с энергосберегающими светильниками и современные остановочные павильоны, а также организуют удобные парковки. На обновленных улицах появятся скамейки для отдыха и навигационные стелы, территорию озеленят. В некоторых случаях отремонтируют детские и спортивные площадки.

Одна из важных работ в формате «от дома до дома» — устройство новых или перенос уже существующих наземных пешеходных переходов в более удобные для жителей места, и оборудование их фонарями с контрастным освещением.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что именно благодаря масштабным программам благоустройства Москва сегодня является одним из самых красивых и комфортных для жизни мегаполисов. Российская столица занимает первое место по индексу качества городской среды среди других регионов.

