Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

13 мая на сцене Белого зала в юморе состязались финалисты Межинститутских игр КВН СПбПУ сезона 2022-2023. Это ежегодное событие в очередной раз показало, сколько весёлых и харизматичных студентов учится в Политехе.

Сезон, который заканчивается вместе с учебным годом, закрывали пять команд: «Великим быть» из Института международных образовательных программ, «Шерше ля фам» и «Без негатива», представляющие Гуманитарный институт, «Туше» из Института биомедицинских систем и биотехнологий и «Душевная сборная» Института среднего профессионального образования. Каждая команда-финалист имеет за плечами большой опыт игр и состоит в официальных лигах КВН разного уровня — от «Малой Невы» до Центральной лиги Международного союза КВН «Нева». Например, ребята из «Великим быть» в этом сезоне стали чемпионами Невской студенческой лиги КВН, заняли 3 место в официальной Мурманской лиге и получили «повышенный рейтинг» в Сочи. Еще одна звездная команда Политеха — «Туше» — завоевала 1 место в фестивале лиги «Малая Нева».

На протяжении конкурсов «Приветствие», «Разминка» и «Видеоконкурс» участники упражнялись в юморе, стараясь доказать, что именно их команда самая весёлая и находчивая. Находчивость проявляли, отвечая на вопросы членов жюри и зрителей из зала.

Кому еще надо бы поставить памятник на кампусе Политеха? — задали вопрос ребятам.

Да подождите с памятниками! Поставьте, пожалуйста, рабочий автомат со справками! — попросили девушки «Без негатива».

Гуманитариям в Политехе! — уверена команда «Шерше ля фам».

Женщине, которая готовит легендарные пышки! — настаивала команда «Великим быть».

Титул чемпиона и большой кубок забрала команда «Туше» из ИБСиБ. Лучшей актрисой стала Полина Серпикова из «Шерше ля фам», лучшим актёром — Даниил Сманько из «Без негатива».

Очень рад этой награде! Хоть и сложно совмещать учёбу, работу и игру в КВН, но она приносит столько удовольствия! Даже если шутки пишем в ночь , — поделился Даниил, студент 1 курса ИПМЭиТ, играющий за команду ГИ.

Да! Участники не только актёры, но и авторы своих текстов. Все команды КВН Политеха пишут шутки самостоятельно. Помогают им кураторы КВН-движения из Студенческого клуба СПбПУ, они уверены, что игра — одна из лучших школ самореализации молодёжи, развития инициативы и коллективного творчества.

Далеко не в каждом вузе уделяется столько внимания КВН, как в Политехе. Здорово, что университет позволяет своим студентам развиваться в этом направлении. Даже если ребята не продолжат заниматься юмором, как минимум они смогут работать в любых креативных индустриях, и, главное, позитивно относиться к жизни , — уверен сценарист телеканала «Кино ТВ», редактор, финалист Премьер-Лиги, четверть финалист Высшей Лиги на Первом канале Алексей Селюжицкий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI