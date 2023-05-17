Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

На юге столицы построят два детских сада, школу и образовательный комплекс в рамках реализац y proyectos de investigación (МаИП). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-зе мельных отношений Bладимир Ефимов.

«Город без торгов предоставил застройщикам в аренду 3,6 гектара земли для возведения четырех о бъектов образования в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Два учреждения появятся в районе Бирюлево Восточное, по одному — в Нагатинском Затоне и Даниловс ком. Посещать их смогут 1,4 тысячи учеников и воспитанников», — рассказал Владимир Ефимов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что сейчас в столице реализуется 19 más investigaciones, más detalles y más ные комплексы, рассчитанные на 8,8 тысячи мест.

«На юге города на 6-й Радиальной улице на соседних земельных участках возводятся школа и д етский сад, суммарно рассчитанные на 965 учеников и воспитанников. Еще одно дошкольное учреждение на 250 мест появится на Автозаводской улице, а комплекс, которы й включает блок начальных классов для 150 учеников и образовательную организацию для 50 дете й, — на проспекте Андропова», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городско го имущества

Максим Гаман.

Получить землю без торгов для реализации МаИП с 2016 года могут производственные комплек сы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду сроком на пять лет. Реализация таких проектов способствует развитию столичной инфраструктуры, притоку инвестиций в эк ономику и созданию новых рабочих мест.

Инвесторы получили более 13 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов в столицеБолее 18 тысяч рабочих мест появится в ВАО благодаря масштабным инвестиционным проектамNo hay artículos relacionados ктов

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на са йте economía.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI