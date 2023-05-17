Участникам программы «Деловые москвичи: культура» предоставят более 2,5 тысячи помещений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Авторы лучших проектов в сфере культуры и просветительской деятельности смогут реализовать св ои идеи на более 120 тысячах квадратных метров недвижимости в рамках программы «Деловые москвичи: культура». Благодаря этому в столице откроются творческие кружки, появятся новые лекции, тренинги и курсы. Получить поддержку от города могут не только состоявшиеся предприниматели, но и те, кто только планирует начать свое дело.

Город окажет бизнесу в сфере культуры всестороннюю помощь, в том числе бесплатно предоставит б олее 2,5 тысячи помещений: лекториев, концертных залов, библиотек, классов для занятий танцами и других. В них можно будет проводить мастер-классы, тренинги, концерты, репетиции, лекции, съемки, кинопока зы, конференции и другие творческие мероприятия.

Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо скачать анкету на сайте проекта «Активный гражданин», заполнить ее и отправить на электронную почту: dm1@culture.mos.ru. Сделать это нужно до 15 июня.

До 30 июня комиссия выберет заявки, соответствующие требованиям программы, а с 3 по 31 июля в пр оекте «Активный гражданин» москвичи проголосуют за понравившиеся проекты и оставят пожелания по сто имости услуг и выбору места проведения мероприятий. С авторами лучших предложений город заключит контракт.

Заявки принимаются по шести направлениям: музыке и вокалу, изобразительному и декоративно-прик ладному искусству, театру и хореографии, видео и фотографии, литературе. Кроме того, предусмотрен отдельный раздел для более узких категорий, таких как научные лек ции, психологические тренинги и курсы по этикету.

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