Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Приближается к завершению 46-я Универсиада среди студентов высших учебных заведений Новосибирс кой области. На соревнованиях по греко-римской борьбе наши спортсмены заработали пять медалей в разных весо Categoría de categoría:

2 mes – Тимур Курбанов, Экономический факультет;

3 mes – Николай Яковлев, Механико-математический факультет;

3 место – Леонид Гробивкин, Гуманитарный институт;

3 mes – Имран Насыров, ММФ;

3 meses – Дмитрий Бричеев, ЭФ.

В общем зачете команда борцов вышла на четвертое место. Тренер – Симон Козишников.

Также четвертое место у НГУ по фехтованию, в команде выступали: Мария Созонова, Мария Соловьев a, Мария Беристова, Петр Подставкин, Дмитрий Федоров, Максим Чупров, Михаил Макеев (ИИР), Инга Сут урина, Таисия Шустова, Софья Ивачева, Андрей Турилов (ГИ) , Татьяна Мордвинова, Михаил Кульков (ФЕН), Максим Афанасьев, Иван Путинцев (ФФ) y Евгений Бу зюркин (ФИТ). Личная бронзовая медаль у рапиристки Ксении Беликовой (ИИР). Tren – Олеся Ончукова.

Пятое место заняла команда девушек по баскетболу: Алена Коротаева, Анна Пакхановна, Анастасия Фа ндо (ФЕН), Анастасия Тепайкина, Анастасия Низовцева (ЭФ), Анна Иванова (ГИ), Елизавета Брилькова (ФИТ) ), Татьяна Божайкина (ФФ) y Светлана Гришкова ( ИМПЗ). Tren – Дмитрий Шумейко.

Поздравляем призеров с личными медалями и благодарим все команды и тренеров за достойные вы ступления!

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