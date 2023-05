Столичный производитель поставил водоотводные лотки для реконструкции трассы М-4 «Дон»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичный производитель композитных материалов поставил около четырех километров водоотводных композитных лотков для реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Продукция столичного Нанотехнологического центра композитов достаточно востребована при реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе связанных с ремонтом и строительством дорог. Например, компания поставила четыре километра водоотводных композитных лотков для реконструкции федеральной трассы М-4 “Дон”, из них два километра уже установлены. Ранее более 18 километров композитных перильных ограждений и систем водоотведения предприятия монтировали на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги ЦКАД-1, еще девять километров перил и лотков — на участке ЦКАД-3», — сказал Владислав Овчинский.

По сравнению с традиционными бетонными или металлическими системами отведения воды композитные водоотводные лотки столичного производителя имеют ряд преимуществ: малый вес, коррозионную стойкость, фактическое отсутствие затрат на обслуживание в период эксплуатации, долговечность и возможность простой замены элементов конструкции.

Еще два километра материалов установят на участке трассы в ближайший месяц, отметил руководитель департамента продаж компании Евгений Рафаилов. Сейчас работы по реконструкции магистрали ведутся круглосуточно с опережением сроков ввода объекта в эксплуатацию.

Проект ремонта трассы предусматривает реконструкцию двух ее участков с расширением до четырех и шести полос, а также строительство 36 километров обхода города Аксай. Новый участок разгрузит от потока транзитного транспорта подъезды к Ростову-на-Дону. Открытие движения по трассе запланировано на июнь текущего года.

Сергей Собянин: Объем промышленного производства в Москве по итогам первого квартала вырос почти на шесть процентовНа площадке ОЭЗ «Технополис Москва» начался основной этап строительства комплекса по производству телекоммуникационного оборудования

Столичный производитель композитных материалов — один из лидеров на рынке. Компания занимается полным циклом разработки и производства изделий из полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности.

С 2017 года предприятие имеет статус резидента особой экономической Москвы, который освобождает ее на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога. Ставка налога на прибыль составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство производства, а по его завершении предоставляется возможность выкупить участок за один процент от кадастровой стоимости.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI