Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Столичная компания приступает к выпуску новой медицинской кровати с пластиковым ложе. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Московские производители медицинского оборудования активно работают над расширением своего ассортимен та, создавая соответствующую потребностям рынка продукцию. Так, столичное предприятие приступает к выпуску функциональных медицинских кроватей с пластик овым ложем, которые на российском рынке ранее были представлены преимущественно китайскими произво дителями. В планах компании — выпустить в текущем году около пяти тысяч таких изделий», — рассказал гла ва ведомства.

Медицинская кровать с пластиковым ложем легче, чем с металлическим. При этом полимерный материал прочен, хорошо моется дезинфицирующими средствами, устойчив к царапинам и химическому воздействию кислот, щелочей и хлорсодержащих реагентов.

Как отметил коммерческий директор компании Алексей Петров, за 10 лет ассортимент медоборудования выросли объемы выпуска продукции, появились новые кана лы реализации. На собственном производстве, помимо медицинских кроватей, изготавливают медицинские шкафы, стол ы, кушетки для перевозки больных, термостаты, стерилизаторы и многое другое.

«Промет» — крупная российская компания, которая более 30 лет изготавливает сейфы, мебель, металл ические двери, автоматические системы хранения, электронные замки и многое другое. С 2013 antes de производит медицинское оборудование. Оно соответствует требованиям Минздрава России, качество подтверждается лицензией Росздравнадзора y registro de удостоверениями.

Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбы та, развитой инфраструктуре и помощи со стороны города. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевым y займами.

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