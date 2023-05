«Старший сын» в Московском театре на Таганке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Пьесу «Старший сын» Александр Вампилов написал в 1967 году. Она стала популярной после выхода одноименного телефильма с участием Евгения Леонова, Николая Караченцова и Михаила Боярского. Спустя полвека свою версию этой истории представил трехкратный номинант на премию «Золотая маска» Денис Бокурадзе.

«В “Старшем сыне” очень точные и такие нужные сегодня для нашей жизни мысли. Сарафанов — человек добрейшей души, незатейливый, наивный, бесхитростный, словно из какого-то другого мира, который не состоялся, заблудился среди нас. Начав выстраивать с ним диалог, мы начинаем выстраивать мостик от одного поколения к другому, мы становимся друг другу нужны», — рассказывает режиссер.

Премьера спектакля состоялась 7 октября 2017 года на малой сцене театра. На основной сцене его впервые сыграли 20 февраля 2020 года.

