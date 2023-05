Спрос на покупку машино-мест у города вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом квартале 2023 года москвичи купили у города более 1,6 тысячи машино-мест, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Граждане могут приобрести машино-места на аукционах или без торгов по преимущественному праву. Объекты расположены как в отдельно стоящих, так и в подземных паркингах жилых домов.

«Машино-места от города вызывают стабильный интерес у автовладельцев. Всего с начала 2023 года москвичи купили более 1,6 тысячи парковочных мест общей площадью 24,9 тысячи квадратных метров. Это на 20 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было приобретено более 1,3 тысячи машино-мест общей площадью 20,1 тысячи квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Самыми активными оказались жители Северо-Западного административного округа — они приобрели 354 машино-места. Автовладельцы, проживающие на юге Москвы, купили 202 объекта. На третьем месте оказался Северо-Восточный административный округ, в котором было куплено 149 парковочных мест.

«Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право покупки машино-мест — со скидкой 40 процентов от рыночной стоимости. С начала 2023 года москвичи приобрели таким способом 306 машино-мест рядом с домом. Число купленных ими объектов в три раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Приобрести у города машино-места в подземных паркингах своих многоквартирных домов москвичи могут по преимущественному праву. При наличии единственной заявки на покупку объекта договор купли-продажи заключается с жителем по начальной цене. Если же заявок несколько, то среди жильцов дома проводится аукцион.

Принять участие в процедуре покупки машино-мест на открытых торгах может любое физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации и подавшее заявку.

Узнать подробнее о выставляемых на продажу машино-местах, а также порядке участия можно на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа машино-мест».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI