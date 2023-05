Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Виртуальный помощник Александра уже почти три года помогает москвичам пользоваться общественным транспортом. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Каждый день горожане используют метро, МЦК, МЦД, автобусы, электробусы и трамваи, чтобы быстро и удобно добираться до места назначения. А разобраться в билетной системе, пересадках, правилах провоза багажа или задать любой интересующий вопрос можно с помощью чат-бота», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Чат-бот Александра проконсультирует пассажиров по работе городского транспорта и автовокзалов, пригородных электричек и аэроэкспрессов‎, парковок, каршеринга и такси, а также по аренде и использованию велосипедов и самокатов. Кроме того, виртуальный помощник ответит на вопросы об эвакуации авто и организации дорожного движения.

Чат-бот доступен в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», «Парковки России», социальных сетях и мессенджерах круглосуточно и без выходных. В мессенджере «Телеграм», социальной сети «ВКонтакте» и приложении «Метро Москвы» Александра в тестовом режиме отвечает голосом.

«Наш виртуальный помощник — первое внедрение такого масштаба в государственном секторе. В 2022 году Александра победила на премии “Хрустальная гарнитура”», — напомнил Сергей Собянин.

В планах интеграция чат-бота с внутренними системами подведомственных организаций, что позволит еще больше автоматизировать ответы на самые сложные вопросы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI