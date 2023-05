Сергей Собянин: Реставрацию усадьбы Покровское-Стрешнево планируется завершить до конца года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Реставрацию исторической усадьбы Покровское-Стрешнево планируют завершить в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. В 2022-м была проведена реабилитация парка вокруг усадьбы, сейчас работы идут в главном доме и оранжерее. Также отреставрируют ограды с башенками и воссоздадут регулярный сад.

«Уникальный памятник архитектуры XVIII–XIX веков дошел до наших дней в плачевном состоянии. Начиная с 1981 года усадьба переходила из рук в руки, какое-то время была бесхозной, пережила несколько пожаров. Серьезно пострадали фасады и интерьеры главного дома, а оранжерея находилась в неудовлетворительном состоянии. В ходе реставрации все элементы архитектурного ансамбля приведем в первозданное состояние по архивным фото, чертежам и приспособим для современного использования», — написал Мэр Москвы.

В главном доме усадьбы выполнена реставрация фасадов кирпичных пристроек, воссозданы полукруглые белокаменные лестницы, лепной декор, цоколь здания и окна. Кровлю покрыли медью. В интерьерах мастера возвращают былую красоту лепному декору. В мини-мастерских реставрируют деревянные слуховые окна и отливают утраченные лепные элементы.

На очереди — усиление и замена деревянных балок. Мастера покроют медью отливы, выступающие декоративные элементы кирпичного фасада и карнизы. В планах также реставрация мрамора лестницы с атлантами. Предстоит смонтировать водосточную систему, установить ограждения на кровле, сделать декоративные козырьки, пандусы и отмостки, поставить наружные двери и покрасить центральную часть здания.

«Исторический облик возвращаем и оранжерее. Уже отреставрирована кирпичная кладка фасада здания, установлены каркас витражей, стропила и обрешетка. Двери и окна выполнены такими же, как в стародавние времена, и скоро вернутся на свои прежние места. Следующий этап — восстановление исторического купола со шпилем и других элементов здания», — отметил Сергей Собянин.

Вдоль ограды с башенками выставлены леса, ведутся работы по сохранению кирпичной кладки фасадов.

Планировку регулярного сада специалисты восстанавливают по фотографиям 1930-х годов и военно-топографической съемке 1838 года. В партере французского парка восстанавливают главную аллею с кругом посередине. Параллельно и перпендикулярно ей уже проложили второсте­пен­ные аллеи. Посетители усадьбы будут прогуливаться по брусчатке, выполненной в историческом стиле.

Главную и параллельные ей аллеи вновь украшают липы, кустарники и многолетники, записи о которых нашли в дневнике Евгении Шаховской, последней владелицы имения.

«В результате реставрации исторической усадьбы Покровское-Стрешнево Москва вновь обретет почти утраченную жемчужину», — добавил Сергей Собянин.

