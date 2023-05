Сергей Собянин: Москва — лидер по безопасности дорожного движения в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москва занимает первое место в стране по уровню безопасности дорожного движения. Об сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Во многом это заслуга самой развитой и современной в России системы фотовидеофиксации ЦОДД. Она включает в себя 3800 комплексов: стационарные, передвижные и мобильные камеры. Их установка помогает снизить число ДТП, нарушений ПДД, количество угонов и, конечно, сохранить жизни людей», — рассказал он.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Система фотовидеофиксации заработала в 2012 году. С тех пор количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения снизилось в три раза. Угонять автомобили стали меньше почти в 14 раз. Камеры работают непрерывно — они распознают более 70 миллионов проездов транспорта в сутки.

«С 2018 года в систему включены нейронные сети. Они обрабатывают все изображения с признаками нарушений, но финальное решение о штрафе принимают специалисты», — добавил Мэр Москвы.

В первую очередь камеры устанавливают в аварийных местах. Так, с 2015 года комплексы установили в 531 точке концентрации ДТП. В результате в 87 процентах места аварии перестали происходить.

