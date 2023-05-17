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Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях за март 2023 года. Краткий комментарий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

В марте 2023 года изменение процентных ставок по кредитам физическим лицам (ФЛ) и нефинансовым организациям (НО) преимущественно было сдержанным. Наибольшая корректировка отмечалась по краткосрочным (до 1 года) кредитам ФЛ.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых

В марте 2023 года средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ уменьшилась на 0,17 п.п., до 18,96% годовых; по долгосрочным (свыше 1 года), сохранившись на уровне февраля, составила 12,43%. Также можно выделить сегмент розничного автокредитования на срок до 1 года, который отличился более выраженным изменением процентной ставки (+0,75 п.п. за месяц).

В годовом сопоставлении ставка по краткосрочным кредитам ФЛ была ниже на 5,36 п.п., по долгосрочным — незначительно выросла (на 1,02 п.п. по сравнению с мартом 2022 года).

Как и в феврале 2023 года, в марте ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) подорожали (на 0,13 п.п.), ставка по ним закрепилась на уровне 8,18% годовых.

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых

Ссылка на данные

Детализация кредитных операций с ФЛ по срокам продемонстрировала разнонаправленный характер изменения ставок: на сроки до 6 месяцев и от 1 года до 3 лет — увеличение на 0,68 и 0,08 п.п. соответственно, на срок от 181 дня до 1 года — снижение на 0,27 п.п., до 15,81% годовых.

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций, % годовых

Распределение объемов кредитов ФЛ в разрезе по срочности операций было сопоставимо с данными как марта 2022 года, так и февраля 2023 года: свыше 97% совокупного оборота занимали долгосрочные кредиты.

Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций в марте 2023 года, п.п. г/г

За март процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам (НО) изменились разнонаправленно в диапазоне менее 0,1 процентного пункта. Стоит выделить, что ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), скорректировались выраженнее: по краткосрочным — уменьшились на 0,22 п.п., до 10,14%; по долгосрочным — увеличились почти на 0,5 п.п., до 10,33%.

Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых

Ссылка на данные

В более детальном разрезе по срочности операций ставки за месяц в основном увеличились, за исключением стоимости корпоративных кредитов на срок от 1 года до 3 лет, которая снизилась всего на 0,04 процентного пункта.

Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе срочности операций, % годовых

Ставки по кредитам НО в детальном разрезе по срокам операций за период с марта 2022 года по март 2023 года стали ниже, а больше всего уменьшились по операциям на срок до 6 месяцев (на 9,70 п.п.). В годовом сравнении отмечается перераспределение объема в пользу долгосрочных операций. При этом наиболее выраженно изменилась доля кредитов НО на срок до 6 месяцев, снизившись на 12,30 п.п., до 36,26%.

Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам НО в рублях в разрезе срочности операций в марте 2023 года, п.п. г/г

Максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ сложились практически на том же уровне и в тех же федеральных округах, что и месяцем ранее (Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа соответственно). Минимальная ставка по краткосрочным операциям зафиксирована в Центральном федеральном округе (17,41%), по долгосрочным кредитам — в Дальневосточном федеральном округе (11,92% годовых).

Наибольшая ставка на рынке краткосрочного корпоративного кредитования сформировалась в Дальневосточном федеральном округе (10,05%). Максимальная процентная ставка по кредитам НО срочностью свыше 1 года сложилась в Сибирском федеральном округе, составив 9,86%. Самые низкие ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО наблюдались в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (7,56 и 8,13% соответственно).

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам, % годовых

Федеральный округ Кредиты ФЛ Кредиты НО
Краткосрочные Долгосрочные Краткосрочные Долгосрочные
п.п. м/м;  п.п. г/г п.п. м/м;  п.п. г/г п.п. м/м;  п.п. г/г п.п. м/м;  п.п. г/г
Центральный федеральный округ 17,41
-0,63  -6,29 		 12,20
0,12  0,59 		 9,68
-0,01  -9,14 		 8,37
-0,41  -4,68 
Северо-Западный федеральный округ 19,45
1,48  -0,62 		 12,24
0,01  1,39 		 9,96
0,60  -9,89 		 8,96
-0,09  -5,24 
Южный федеральный округ 19,55
-0,19  -7,97 		 12,43
0,01  0,66 		 9,17
0,04  -11,34 		 9,65
-0,73  -3,69 
Северо-Кавказский федеральный округ 19,06
-0,01  -8,55 		 13,70
0,09  1,53 		 7,56
1,39  -3,62 		 8,38
4,51  -2,77 
Приволжский федеральный округ 19,56
-0,38  -7,35 		 12,57
-0,12  1,40 		 9,30
0,31  -7,63 		 9,16
-1,08  -3,36 
Уральский федеральный округ 19,42
-0,27  -6,62 		 12,43
-0,14  1,37 		 10,01
-0,38  -6,03 		 9,68
-0,76  -3,69 
Сибирский федеральный округ 19,65
-0,26  -7,03 		 12,87
-0,24  1,10 		 9,13
-0,23  -6,18 		 9,86
0,32  -2,91 
Дальневосточный федеральный округ 21,12
0,28  -4,34 		 11,92
-0,15  0,78 		 10,05
-0,24  -6,94 		 8,13
1,27  -5,24 

Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение —    , увеличение —   ).

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