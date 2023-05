Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях за март 2023 года. Краткий комментарий

Source: MIL-OSI Russian Language News

В марте 2023 года изменение процентных ставок по кредитам физическим лицам (ФЛ) и нефинансовым организациям (НО) преимущественно было сдержанным. Наибольшая корректировка отмечалась по краткосрочным (до 1 года) кредитам ФЛ.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых

В марте 2023 года средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ уменьшилась на 0,17 п.п., до 18,96% годовых; по долгосрочным (свыше 1 года), сохранившись на уровне февраля, составила 12,43%. Также можно выделить сегмент розничного автокредитования на срок до 1 года, который отличился более выраженным изменением процентной ставки (+0,75 п.п. за месяц).

В годовом сопоставлении ставка по краткосрочным кредитам ФЛ была ниже на 5,36 п.п., по долгосрочным — незначительно выросла (на 1,02 п.п. по сравнению с мартом 2022 года).

Как и в феврале 2023 года, в марте ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) подорожали (на 0,13 п.п.), ставка по ним закрепилась на уровне 8,18% годовых.

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых

Детализация кредитных операций с ФЛ по срокам продемонстрировала разнонаправленный характер изменения ставок: на сроки до 6 месяцев и от 1 года до 3 лет — увеличение на 0,68 и 0,08 п.п. соответственно, на срок от 181 дня до 1 года — снижение на 0,27 п.п., до 15,81% годовых.

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций, % годовых

Распределение объемов кредитов ФЛ в разрезе по срочности операций было сопоставимо с данными как марта 2022 года, так и февраля 2023 года: свыше 97% совокупного оборота занимали долгосрочные кредиты.

Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций в марте 2023 года, п.п. г/г

За март процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам (НО) изменились разнонаправленно в диапазоне менее 0,1 процентного пункта. Стоит выделить, что ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), скорректировались выраженнее: по краткосрочным — уменьшились на 0,22 п.п., до 10,14%; по долгосрочным — увеличились почти на 0,5 п.п., до 10,33%.

Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых

В более детальном разрезе по срочности операций ставки за месяц в основном увеличились, за исключением стоимости корпоративных кредитов на срок от 1 года до 3 лет, которая снизилась всего на 0,04 процентного пункта.

Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе срочности операций, % годовых

Ставки по кредитам НО в детальном разрезе по срокам операций за период с марта 2022 года по март 2023 года стали ниже, а больше всего уменьшились по операциям на срок до 6 месяцев (на 9,70 п.п.). В годовом сравнении отмечается перераспределение объема в пользу долгосрочных операций. При этом наиболее выраженно изменилась доля кредитов НО на срок до 6 месяцев, снизившись на 12,30 п.п., до 36,26%.

Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам НО в рублях в разрезе срочности операций в марте 2023 года, п.п. г/г

Максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ сложились практически на том же уровне и в тех же федеральных округах, что и месяцем ранее (Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа соответственно). Минимальная ставка по краткосрочным операциям зафиксирована в Центральном федеральном округе (17,41%), по долгосрочным кредитам — в Дальневосточном федеральном округе (11,92% годовых).

Наибольшая ставка на рынке краткосрочного корпоративного кредитования сформировалась в Дальневосточном федеральном округе (10,05%). Максимальная процентная ставка по кредитам НО срочностью свыше 1 года сложилась в Сибирском федеральном округе, составив 9,86%. Самые низкие ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО наблюдались в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (7,56 и 8,13% соответственно).

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам, % годовых Федеральный округ Кредиты ФЛ Кредиты НО Краткосрочные Долгосрочные Краткосрочные Долгосрочные п.п. м/м; п.п. г/г п.п. м/м; п.п. г/г п.п. м/м; п.п. г/г п.п. м/м; п.п. г/г Центральный федеральный округ 17,41

-0,63 -6,29 12,20

0,12 0,59 9,68

-0,01 -9,14 8,37

-0,41 -4,68 Северо-Западный федеральный округ 19,45

1,48 -0,62 12,24

0,01 1,39 9,96

0,60 -9,89 8,96

-0,09 -5,24 Южный федеральный округ 19,55

-0,19 -7,97 12,43

0,01 0,66 9,17

0,04 -11,34 9,65

-0,73 -3,69 Северо-Кавказский федеральный округ 19,06

-0,01 -8,55 13,70

0,09 1,53 7,56

1,39 -3,62 8,38

4,51 -2,77 Приволжский федеральный округ 19,56

-0,38 -7,35 12,57

-0,12 1,40 9,30

0,31 -7,63 9,16

-1,08 -3,36 Уральский федеральный округ 19,42

-0,27 -6,62 12,43

-0,14 1,37 10,01

-0,38 -6,03 9,68

-0,76 -3,69 Сибирский федеральный округ 19,65

-0,26 -7,03 12,87

-0,24 1,10 9,13

-0,23 -6,18 9,86

0,32 -2,91 Дальневосточный федеральный округ 21,12

0,28 -4,34 11,92

-0,15 0,78 10,05

-0,24 -6,94 8,13

1,27 -5,24 Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).

