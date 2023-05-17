Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях за март 2023 года. Краткий комментарий

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
В марте 2023 года изменение процентных ставок по кредитам физическим лицам (ФЛ) и нефинансовым организациям (НО) преимущественно было сдержанным. Наибольшая корректировка отмечалась по краткосрочным (до 1 года) кредитам ФЛ.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
В марте 2023 года средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ уменьшилась на 0,17 п.п., до 18,96% годовых; по долгосрочным (свыше 1 года), сохранившись на уровне февраля, составила 12,43%. Также можно выделить сегмент розничного автокредитования на срок до 1 года, который отличился более выраженным изменением процентной ставки (+0,75 п.п. за месяц).
В годовом сопоставлении ставка по краткосрочным кредитам ФЛ была ниже на 5,36 п.п., по долгосрочным — незначительно выросла (на 1,02 п.п. по сравнению с мартом 2022 года).
Как и в феврале 2023 года, в марте ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) подорожали (на 0,13 п.п.), ставка по ним закрепилась на уровне 8,18% годовых.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых
Детализация кредитных операций с ФЛ по срокам продемонстрировала разнонаправленный характер изменения ставок: на сроки до 6 месяцев и от 1 года до 3 лет — увеличение на 0,68 и 0,08 п.п. соответственно, на срок от 181 дня до 1 года — снижение на 0,27 п.п., до 15,81% годовых.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций, % годовых
Распределение объемов кредитов ФЛ в разрезе по срочности операций было сопоставимо с данными как марта 2022 года, так и февраля 2023 года: свыше 97% совокупного оборота занимали долгосрочные кредиты.
Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций в марте 2023 года, п.п. г/г
За март процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам (НО) изменились разнонаправленно в диапазоне менее 0,1 процентного пункта. Стоит выделить, что ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), скорректировались выраженнее: по краткосрочным — уменьшились на 0,22 п.п., до 10,14%; по долгосрочным — увеличились почти на 0,5 п.п., до 10,33%.
Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых
В более детальном разрезе по срочности операций ставки за месяц в основном увеличились, за исключением стоимости корпоративных кредитов на срок от 1 года до 3 лет, которая снизилась всего на 0,04 процентного пункта.
Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе срочности операций, % годовых
Ставки по кредитам НО в детальном разрезе по срокам операций за период с марта 2022 года по март 2023 года стали ниже, а больше всего уменьшились по операциям на срок до 6 месяцев (на 9,70 п.п.). В годовом сравнении отмечается перераспределение объема в пользу долгосрочных операций. При этом наиболее выраженно изменилась доля кредитов НО на срок до 6 месяцев, снизившись на 12,30 п.п., до 36,26%.
Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам НО в рублях в разрезе срочности операций в марте 2023 года, п.п. г/г
Максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ сложились практически на том же уровне и в тех же федеральных округах, что и месяцем ранее (Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа соответственно). Минимальная ставка по краткосрочным операциям зафиксирована в Центральном федеральном округе (17,41%), по долгосрочным кредитам — в Дальневосточном федеральном округе (11,92% годовых).
Наибольшая ставка на рынке краткосрочного корпоративного кредитования сформировалась в Дальневосточном федеральном округе (10,05%). Максимальная процентная ставка по кредитам НО срочностью свыше 1 года сложилась в Сибирском федеральном округе, составив 9,86%. Самые низкие ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО наблюдались в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (7,56 и 8,13% соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам, % годовых
|Федеральный округ
|Кредиты ФЛ
|Кредиты НО
|Краткосрочные
|Долгосрочные
|Краткосрочные
|Долгосрочные
|п.п. м/м; п.п. г/г
|п.п. м/м; п.п. г/г
|п.п. м/м; п.п. г/г
|п.п. м/м; п.п. г/г
|Центральный федеральный округ
|17,41
-0,63 -6,29
|12,20
0,12 0,59
|9,68
-0,01 -9,14
|8,37
-0,41 -4,68
|Северо-Западный федеральный округ
|19,45
1,48 -0,62
|12,24
0,01 1,39
|9,96
0,60 -9,89
|8,96
-0,09 -5,24
|Южный федеральный округ
|19,55
-0,19 -7,97
|12,43
0,01 0,66
|9,17
0,04 -11,34
|9,65
-0,73 -3,69
|Северо-Кавказский федеральный округ
|19,06
-0,01 -8,55
|13,70
0,09 1,53
|7,56
1,39 -3,62
|8,38
4,51 -2,77
|Приволжский федеральный округ
|19,56
-0,38 -7,35
|12,57
-0,12 1,40
|9,30
0,31 -7,63
|9,16
-1,08 -3,36
|Уральский федеральный округ
|19,42
-0,27 -6,62
|12,43
-0,14 1,37
|10,01
-0,38 -6,03
|9,68
-0,76 -3,69
|Сибирский федеральный округ
|19,65
-0,26 -7,03
|12,87
-0,24 1,10
|9,13
-0,23 -6,18
|9,86
0,32 -2,91
|Дальневосточный федеральный округ
|21,12
0,28 -4,34
|11,92
-0,15 0,78
|10,05
-0,24 -6,94
|8,13
1,27 -5,24
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
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