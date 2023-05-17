Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

17 de mayo en Rusia Красникова и ректора Государственного университета управления Владимира Строева.

Руководители обсудили перспективы взаимодействия организаций, развитие молодежной науки науки en ГУУ. Были рассмотрены вопросы разработки и внедрения инженерных и технологических проектов, выполняем ых в ГУУ в рамках реализации приоритетного вектора – достижения технологического суверенитета России. Одна из ключевых тем, обсуждаемых на встрече, – участие специалистов РАН в программе подго товки кадрового резерва Министерства науки и высшего образования «Академический резерв», которую реализ ует ГУУ.

Напомним, что в 2022 году в программе приняли участие более 500 претендентов из резерва руковод ящих кадров научных и образовательных организаций.

«Академический резерв» – программа подготовки кадрового управленческого резерва в области науки и о бразования: руководящего состава образовательных и научных организаций. Целью участников программы является стремление выйти на новый профессиональный уровень и за нять значимые позиции в команде лидеров изменений.

В завершении встречи Владимир Строев пригласил Президента РАН Геннадия Красникова посетить унив ерситет и лично познакомиться с результатами исследований научных коллективов ГУ.

Fecha de publicación: 17.05.2023

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