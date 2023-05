Предметные рейтинги вузов России от RAEX: какие места занял НГУ в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

16 мая агентство RAEX опубликовало предметные рейтинги за 2023 год. В этом году количество охваченных предметных областей увеличилось на 20% и составило 35 направлений – это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных наук, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. В списки лучших вошли 164 вуза из 42 регионов России (годом ранее – 136 образовательных организаций из 41 субъекта федерации).

— Предметные рейтинги вузов России – одно из наиболее востребованных исследований проекта «Три миссии университета». В этом году нам удалось расширить перечень проанализированных предметных областей, и сегодня мы публикуем 35 списков, тогда как годом ранее оценка велась по 29 направлениям. Важно, что рейтинги опираются исключительно на объективные показатели – мы не прибегаем в данном случае к опросам экспертов. Мы надеемся, что публикуемые списки помогут абитуриентам определиться с выбором учебного заведения, — отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

По сравнению с прошлым годом, Новосибирский государственный университет улучшил свои позиции в ряде рейтингов. Например, в предметном рейтинге «Математика» университет поднялся с 7 места на 5, в рейтингах «Геология» и «Физика» – с 9 места на 8, в рейтинге «Право» – с 16 на 14, в «Социологии» – с 17 на 15. А еще НГУ впервые вошел в ТОП-10 рейтинга «Лингвистика и иностранные языки».

В предметных рейтингах по химии, биологии, филологии и журналистике НГУ сохранил прошлогодние позиции (3, 5 и 16 места, соответственно). Также университет остался в ТОП-10 по истории и археологии, ТОП-20 – в рейтингах «Экономика» и «Информационные технологии».

Справка: Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) – крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Выделено в отдельную компанию в 2015 году в связи со вступле­нием в силу законодательства о кредитных рейтинговых агентствах, ограничивающего сферу деятель­ности кредитных РА. До этого времени коллектив РАЭКС-Аналитики работал в составе первого российского рейтингового агентства «Эксперт РА», основанного в 1997 году, под об­щим брендом RAEX. RAEX (РАЭКС-Аналитика) занимается составлением рэнкингов, при­сво­­е­нием некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков, проведением меро­при­ятий по тематике своей аналитической деятельности.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI