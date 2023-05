Политех – в ТОП-3 по четырем областям в предметном рейтинге RAEX

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

16 мая агентство RAEX опубликовало серию предметных рейтингов, в которых СПбПУ занял высокие позиции по инженерно-техническим направлениям. Так, университет расположился на первом месте в категории «строительство», набрав максимальные 100 баллов. Второе место СПбПУ занял по направлениям «машиностроение, робототехника» (96 баллов) и «техника и технологии наземного транспорта» (83,03 балла), третье место в категории «ядерная энергетика и технологии» (65,46 баллов). Благодаря высоким результатам в нескольких областях, Политех в медальном зачете занял 6 место. СПбПУ поднялся и в других не менее значимых областях — в области «экология», «технологии материалов», «биотехнологии и биоинженерия», «электроника, радиотехника и системы связи» вуз вошел в ТОП-5 рейтинга, в категории «математика» и «физика» — в ТОП-10. Всего университет представлен в 18 предметных областях.

Комментируя данный рейтинг, ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской отметил, что Политех всегда славился качественными инженерными разработками и образованием, что находит отражение в результатах данного рейтинга. Математика и физика — исторически наши сильные предметы. Я рад, что мы продолжаем успешно трансформировать эти компетенции в передовые прикладные инженерные знания: давать высококачественное инженерное образование, решая задачи преодоления дефицита кадров инженерно-технического профиля, и разрабатывать сложнейшие решения для обеспечения технологического суверенитета страны , — отметил ректор.

Экспертизу СПбПУ в технологическом суверенитете подтверждают высокие результаты рейтингов в области машиностроения, транспортных систем и электроники. Большой вклад в это вносит ряд сильных команд. Так, работа передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» нацелена на решение актуальных фронтирных инженерных задач для предприятий высокотехнологичной промышленности России. Учёные из Института машиностроения, материалов и транспорта в пилотном режиме переходят от печати прототипов изделий к серийному производству. В рамках программы «Приоритет-2030» разрабатывается отечественное оборудование, которое позволит изготавливать ответственные части газотурбинных установок и двигателей на территории Российской Федерации. В следующем году смелая инициатива сможет дополнительно продвинуть вуз.

«В рамках программы „Приоритет-2030“ мы уделяем большое внимание направлениям, которые вносят заметный вклад в экономику страны, например, высокие технологии в строительстве. Так, в прошлом году команда Инженерно-строительного института разработала программный комплекс „ИМПульс“ позволяющую автоматизировать процесс классификации информационных моделей зданий (BIM-моделей) в соответствии с классификатором строительной информации. Проект был представлен на заседании Комитета цифрового развития НОПРИЗ и получил единогласную поддержку, — комментирует начальник Управления стратегического планирования и программ развития Мария Врублевская. — Студенты Инженерно-строительного института в прошлом году выиграли все самые значимые российские и международные конкурсы и чемпионаты по компетенции BIM — Всероссийский конкурс кадров для цифрового строительства „BimSkills“, международный чемпионат „BRICS Skills Competition“, II Международный строительный чемпионат. Однозначно, такие высокие инженерные достижения последних лет, не могли не сказаться на наших оценках в этом году. Направление строительства также является флагманским в международном рейтинге QS».

В новом выпуске рейтинга количество охваченных областей увеличилось на 20% и составило 35 направлений — математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных направлений, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. Всего в этом году в списки лучших вошли 164 вуза из 42 регионов России.

