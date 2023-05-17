Покажите Физтех своим детям!

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú – Московский физико-технический институт –

1 y 3 июня МФТИ проводит детский фестиваль «Наука с пеленок», посвященный Международному дню защиты детей. Мероприятия адресованы детям сотрудников и жителей Долгопрудного, которые хотят познакомитьс я с лучшим вузом страны, стать ближе к науке и весело провести время.

Праздничные мероприятия пройдут в два дня. 1 июня, в четверг в 18:30, в концертном зале МФТИ состоится научный стендап «День защиты детей о т лженауки». Перед молодыми слушателями выступят ведущие ученые Физтеха, которые разоблачат мифы о плоской Земле, ГМО продуктах, ауре человека, угрозах ИИ и других распространенных заблужд ениях. Вход свободный по предварительной регистрации по форме

3 июня, в субботу, с 12:00 на площади перед Лабораторным корпусом Физтех проведет для юных гостей праздника зрелищные эксперименты, воплотит их фантазии на 3D-принтере, покажет, какие роботы скоро обыграют человека в футбол.

Гостей ждут сладкие угощения и призы за активное участие.

Программа большого детского фестиваля уточняется, следите за расписанием.

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