«От классики до наших дней» в библиотеке № 186 имени С.А. Есенина

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Библиотека № 186 имени С.А. Есенина приглашает на концерт «От классики до наших дней».
Гости услышат классические произведения зарубежных и российских композиторов и получат знания об их истории. В программе прозвучат сочинения Франца Шуберта, Эдисона Денисова, Моисея Вайнберга, Павла Юона и других.
Исполнители — студенты Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова.
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