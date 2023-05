«От классики до наших дней» в библиотеке № 186 имени С.А. Есенина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Библиотека № 186 имени С.А. Есенина приглашает на концерт «От классики до наших дней».

Гости услышат классические произведения зарубежных и российских композиторов и получат знания об их истории. В программе прозвучат сочинения Франца Шуберта, Эдисона Денисова, Моисея Вайнберга, Павла Юона и других.

Исполнители — студенты Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова.

