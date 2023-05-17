Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ отметит четвертый день рождения. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Здесь несколько тематических зон. В них рассказывают о возникновении и развитии письменности, истории букв, о связи текстов с духовной, к ультурной и политической жизнью. Среди экспонатов — оригиналы азбук, букварей и прописей XIX-XX веков. воссозданы православный храм X-XI веков, кельи средневекового монаха-писца и врата из Богород ице-Рождественского собора в Суздале с сюжетами из Нового Завета», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В День славянской письменности и культуры, 24 мая, горожан и гостей столицы приглашают на иммерсивную театральную постановку «Сначала было слово». Актеры вместе со зрителями изучат роль слова в различных ситуациях: беседе с друзьями, тел ефонном разговоре, чтении стихов или музыкальной импровизации.

Также можно будет посетить обзорную экскурсию «Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней». Посетители узнают о первых алфавитах, познакомятся с древними литературными произведениями, п обывают в печатной мастерской.

Кроме того, состоится тематическая экскурсия «1160 лет славянской письменности», во время которой расскажут о появлении современного алфавита и об о собенностях языка.

Музей проводит много различных мероприятий и в другие дни. За четыре года организовали свыше пяти тысяч мастер-классов, экскурсий, лекций и театральных постановок.

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