Объем операций через СБП к концу I квартала 2023 года превысил 25 трлн рублей

Всего за январь — март этого года через Систему быстрых платежей (СБП) прошло 1,2 млрд операций на 5,4 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России.

В среднем в течение I квартала один человек совершил через СБП 16 переводов и оплатил шесть покупок. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Если год назад только один из 24 граждан выбирал для оплаты СБП, то по итогам I квартала 2023 года покупки таким способом делал уже каждый четвертый житель страны. Количество магазинов и сервисных предприятий, в которых можно расплатиться через СБП, за год выросло почти в три раза и на 1 апреля 2023 года достигло 675 тысяч. Причем 9 из 10 таких точек — это представители малого и среднего бизнеса. Фото на превью: Shutterstock / Fotodom

