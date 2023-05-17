Объем операций через СБП к концу I квартала 2023 года превысил 25 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В среднем в течение I квартала один человек совершил через СБП 16 переводов и оплатил шесть покупок. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Если год назад только один из 24 граждан выбирал для оплаты СБП, то по итогам I квартала 2023 года покупки таким способом делал уже каждый четвертый житель страны.

Количество магазинов и сервисных предприятий, в которых можно расплатиться через СБП, за год выросло почти в три раза и на 1 апреля 2023 года достигло 675 тысяч. Причем 9 из 10 таких точек — это представители малого и среднего бизнеса.

Фото на превью: Shutterstock / Fotodom