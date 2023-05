Новый фонд «МКБ Купонный доход». Стратегия консервативная 

Source: MIL-OSI Russian Language News

УК «МКБ Инвестиции» запустила паевой инвестиционный фонд «МКБ Купонный доход». Клиенты, которые приобретут его паи, смогут получать регулярные выплаты по купонам каждые три месяца. Первая выплата планируется по итогам 2-го квартала этого года.

Средства фонда инвестируют преимущественно в облигации российских эмитентов с рейтингом не ниже А- по российской шкале. Доля одного эмитента в портфеле не может превышать 10%, что позволяет достигнуть минимальной диверсификации и снизить риск дефолта эмитента. Предпочтение отдается облигациям со сроком погашения до трех лет. Такая стратегия позволяет снизить процентный риск, то есть риск изменения стоимости облигации, которая напрямую зависит от рыночных ставок.

Купонная доходность фонда ожидается на уровне 9-10 % годовых. С прибыли, которую вы получаете по итогам погашения паев, нужно будет заплатить НДФЛ в размере 13 % или 15 %. Но можно воспользоваться льготой на долгосрочное владение. Если клиент владеет паями фонда три полных года с момента их покупки, а прибыль от их продажи не превышает установленного законодательством лимита, налог платить не нужно. Максимальный налоговый вычет составляет 3 млн рублей за один год. В случае владения паями 3 года, максимальная сумма налогового вычета будет составлять 9 млн рублей соответственно.

Вознаграждение управляющей компании составит 1,5 %. Расходы на депозитарий, регистратора и аудитора — 0,5%. Прочие расходы — не более 0,5 %. Точный размер комиссии считают от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

«Регулярные выплаты всегда можно было получать по облигациям, которые самостоятельно приобретают в свой портфель. Для этого нужно разбираться в эмитентах и понимать нюансы, что подходит не всем. Преимущество паевого инвестиционного фонда в том, что вы вкладываете денежные средства, а дальше команда профессиональных управляющих занимается отбором конкретных бумаг и его управлением. Фонды с выплатами на рынке только появляются, и «МКБ Купонный доход» — один из первых. Это хорошая возможность для наших клиентов, которые хотят получать регулярный денежный поток от инвестиций», — рассказывает Андрей Дюрягин, инвестиционный директор «МКБ Инвестиции».

Управлять «МКБ Купонный доход» будет Антон Манаев, который также ведет фонд «Сканер», ставший первым среди облигационных российских фондов по итогам прошлого года согласно рейтингу InvestFunds, с доходностью 17,65%.

