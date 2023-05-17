НИУ ВШЭ повысил публикационную активность по 6 предметам в рейтинге АЦ «Эксперт»

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В предметном рейтинге принимают участие вузы, опубликовавшие за исследуемый период более 0 ,5% всех российских публикаций в соответствующей области. С 2021 года в расчетах стали учитываться только журнальные статьи и обзоры во всех предметах, кроме области компьютерных наук и искусственного интеллекта (где продолжают учитываться и тезисы конференций).

В 2023 году из блока «Превосходство» исключен показатель «Представленность в подобластях Q1», что позволило предотвратить в дальнейшем искажение достижений вузов в области высокоуровневых научн ых публикаций в журналах para квартиля Scopus y WoS.

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