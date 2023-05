НГУ сохранил позиции в рейтинге CWUR-2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Опубликован Глобальный рейтинг 2000 лучших университетов мира от Center for World University Rankings (CWUR), в котором оценивался 20 531 вуз мира. В этом году позиции Новосибирского государственного университета сохранились и даже улучшились. Как и в прошлогоднем рейтинге, НГУ занимает 4 место по стране и входит в ТОП 2,5 % университетов мира. В этом году университет улучшил позицию в рейтинге вузов стран Европы: НГУ поднялся с 200 строки на 197.

Для оценки вузов CWUR использует семь объективных и надежных показателей, основанных на открытых данных, которые объединены в четыре группы:

Образование (учитывает академические успехи выпускников; вес показателя – 25 %),

Трудоустройство (учитывает профессиональные успехи выпускников; вес показателя – 25 %),

Преподаватели (учитывает количество преподавателей университета с высшими академическими достижениями; вес показателя – 10 %),

Исследования (учитывает количество научных публикаций в журналах с разным импакт-фактором и цитирований; суммарный вес показателя – 40 %)

Справка: The Center for World University Rankings (CWUR) является ведущей консалтинговой организацией, предоставляющей консультации по вопросам политики, стратегические идеи и консультационные услуги правительствам и университетам для улучшения результатов образования и исследований. CWUR публикует авторитетные глобальные рейтинги университетов, известные своей объективностью, прозрачностью и последовательностью, которым доверяют студенты, ученые, администрация университетов и правительства со всего мира.

