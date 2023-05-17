Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» 24 и 25 мая пройдет Инновационный саммит; Организует его компания-резидент ОЭЗ — создатель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Участие в саммите примут компании и предприятия различных отраслей промышленности, в том чис ле работающие в области распределения электроэнергии и автоматизации.

«Сегодня перед российскими производителями поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить вып уск критически важной продукции. На новый уровень необходимо вывести разработки в области микроэлектроники, ИТ-промышленности, тра нспорта, производства новых материалов и фарминдустрии. Эти направления активно развиваются на территории ОЭЗ “Технополис Москва”, где генерируют уникальну ю продукцию, технологические решения, большинство из которых не имеет аналогов в стране и мире. Компания “Систэм Электрик”, которая организует cаммит, в апреле этого года презентовала новую сери ю низковольтных комплектных устройств SystemeBlock. Они заместят иностранные аналоги на российском рынке. Достижение технологического суверенитета ставит перед отечественным производителем множество задач и острых вопросов, ответы на которые в том числе будут искать участники Инновационного саммита. ОЭЗ “Технополис Москва” — это не только производственная, но и диалоговая площадка, открытая дл я всех участников рынка высокотехнологичной продукции», — отметил Геннадий Дегтев.

В рамках Инновационного саммита — 2023 пройдут выставки, стратегические и специализированные сессии, с еминары и круглые столы. С подробной программой можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Деловая программа включает два пленарных заседания. Fecha de publicación: 24 de mayo. Она будет посвящена вопросам обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий с учет ом изменяющейся информационной среды. 25 мая состоится пленарная сессия «Цифровая трансформация в условиях турбулентности. Эффективные комплексные решения от «Систэм Электрик». Эксперты обсудят, как в кратчайшие сроки достичь максимальной автоматизации и цифровизации на п редприятиях, какие практики и программные продукты для этого необходимы.

Центральным элементом станет «Инновационный хаб» — экспозиция, в которой будут представлены п родукты и решения для представителей компаний различных отраслей экономики. Посетители смогут ознакомиться с работой заводов, научно-технического центра, а также c результата ми отечественных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по управлению э лектроэнергией. Отдельно будет действовать зона для студентов и молодых специалистов, где им предложат во зможности для трудоустройства.

Выставочные и деловые площадки ОЭЗ «Технополис Москва» всегда готовы к приему гостей. В год здесь проходит более ста крупных мероприятий, которые посещают в среднем 25 тысяч чел овек.

Как отметил генеральный директор компании-организатора Алексей Кашаев, необходимы локальные ре шения, основанные на отечественных НИОКР, базирующиеся на российских производственных мощностях , а также отвечающие наивысшим стандартам качества. Компания совместно с партнерами создает продукты, не имеющие аналогов на российском рынке. В научно-исследовательские разработки и развитие собственных предприятий до 2025 года планируетс я инвестировать более двух миллиардов рублей.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготны й режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых antes de 260 días. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером ме ждународных и национальных отраслевых рейтингов.

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