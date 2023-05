Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московские школьники второй раз подряд стали лучшими в мире по уровню читательской грамотности согласно результатам международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Исследование, проведенное Международной ассоциацией по оценке учебных достижений, прошло в 2021 году и охватило более 400 тысяч учащихся четвертого и пятого годов обучения из 13 тысяч школ 65 стран и территорий. В Москве в нем приняли участие 5745 учеников четвертых классов из 174 городских школ по случайной выборке, определенной организаторами.

«Набрав 598 баллов, наши ребята второй раз подряд стали лучшими в мире, уверенно опередив соперников из Сингапура, Гонконга и многих других стран, городов и регионов с сильными системами школьного образования. Мы подтвердили свое лидерство, впервые завоеванное в предыдущем исследовании PIRLS 2016», — написал Мэр Москвы.

В ходе исследования PIRLS школьники читают художественные и информационные тексты и выполняют задания к ним. Также учащиеся, их родители, учителя и директора школ заполняют специальные анкеты.

Москва стала единственным участником исследования, где 100 процентов учащихся преодолели минимальный порог 400 баллов (среднее международное значение — 94 процента). Более трети (35 процентов) столичных четвероклассников показали высший уровень понимания текста (625 баллов и более), что в пять раз выше среднего международного значения (семь процентов).

Как показало исследование, московские школьники одинаково хорошо читают и понимают художественные и информационные тексты, а именно: находят информацию и формулируют простые выводы, интерпретируют, обобщают и оценивают содержание текста.

Средний результат по чтению и пониманию художественных текстов составил 597 баллов, информационных — 600 баллов.

«Поздравляю ребят, их учителей и родителей с этим выдающимся результатом. Мы — лучшие, а значит, все делаем правильно. И наш успех — не случайность, а результат системной работы по обеспечению качественного образования в каждой московской школе», — заключил Мэр Москвы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI