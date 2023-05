Москва начала подготовку к следующему отопительному сезону — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве начались работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Нужно успеть до 1 сентября протестировать все оборудование и, если необходимо, отремонтировать его. Благодаря этим своевременным ежегодным проверкам уже 12 лет осенне-зимние периоды в Москве проходят без аварий», — отметил он.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина

Сейчас проводятся гидравлические испытания на трубопроводах. Планируется протестировать более 17 тысяч километров тепловых сетей. Это очень важно для бесперебойного теплоснабжения в холодное время года, поэтому летом необходимо отключать горячую воду.

К зимнему сезону за 3,5 месяца будут подготовлены свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч многоквартирных домов, 13 ТЭЦ, генерирующих для города тепло- и электроэнергию, 24 насосно-перекачивающие станции и свыше 22 тысяч тепловых пунктов. Кроме того, проверят работу тепловых станций и малых котельных, коммунальную технику и 139 автобаз для нее.

