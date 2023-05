Минэкономразвития и «Деловая Россия» обсудили меры по улучшению делового климата

Source: MIL-OSI Russian Language News

Максим Решетников обсудил с представителями бизнеса меры содействия реализации новых инвестиционных проектов. Профильный межведомственный штаб начал работу в начале года. Уже рассмотрено порядка 11 предложений бизнеса в сферах валютного законодательства, закупок, внешнеэкономической деятельности, кредитной политики и развития инфраструктуры. Из них восемь нашли отражение в конкретных поручениях профильным ведомствам.

Свои предложения по совершенствованию механизмов государственной поддержки бизнеса озвучили предприятия-члены «Деловой России» и председатель объединения Алексей Репик. Он отметил эффективность работы межведомственного штаба по улучшению делового климата.

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Лилия Щур-Труханович рассказала о работе механизма инвестиционной тарифной льготы. Она позволяет компаниям, которые реализуют инвестпроекты в 69 приоритетных отраслях экономики, беспошлинно ввозить высокотехнологичное оборудование, комплектующие, сырье и материалы, аналоги которых не производятся в ЕАЭС. В ближайшее время перечень секторов экономики, которые могут пользоваться ИТЛ, пополнится сферами туризма и рекреации.

