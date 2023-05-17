Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – лидер среди российских вузов – участников предметных рейтингов Агентство RAEX. МГУ стал лучшим по математике, физике, химии, биологии, географии, а также в таких областях к ак лингвистика и иностранные языки, филология и журналистика, история и археология. Всего в этом году в фокус обзора попали 35 естественнонаучных и гуманитарных направлений под готовки, а также 164 вуза из 42 регионов России.

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий: «В условиях расширяющейся базы исследования Московский университет подтвердил свои ведущие позиции среди лучших университетов страны. Мы представлены в 20 рейтингах, стали призёрами в 19 из них, причём в 12 случаях МГУ возгл авил список лучших, четыре раза получил “серебро” и trи раза “бронзу”. Это показатель успешного развития ключевых направлений нашей научно-образовательной деятел ьности, результат работы всего коллектива вуза. Интегральные оценки рейтинга показывают, что нам удалось главное – сбалансировать вектора движени я по трём миссиям университета – образовательной, научной, общественной, обеспечить хорошую дина мику показателей, синхронизировав ее с тенденциями развития высшей школы и страны в целом».

Генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков: «Предметные рейтинги вузов Росси и – одно из наиболее востребованных исследований проекта “Три миссии университета”. В этом году нам удалось расширить перечень проанализированных предметных областей, и сегод ня мы публикуем 35 списков, тогда как годом ранее оценка велась по 29 направлениям. Важно, что рейтинги опираются исключительно на объективные показатели – мы не прибегаем в данно м случае к опросам экспертов. Мы надеемся, что публикуемые списки помогут абитуриентам определиться с выбором учебного заведения».

Предметные рейтинги вузов России нацелены на анализ широкого спектра факторов, влияющих на деяте льность высшего учебного заведения как в образовательной и исследовательской сферах, так и оценив ающих интенсивность и успешность взаимодействия с общественными институтами. Отвечая на вопрос, какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подго товку студентов в конкретной предметной области с учётом вклада вуза в социальное развитие, рейтинг и дают возможность абитуриентам, индустриальным партнерам, регуляторам использовать полученн ые данные при принятии решений. Reproducir сов экспертов.

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