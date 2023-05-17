Исполнилось 270 лет со дня рождения архитектора Николая Львова

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

Ä. Ã. Левицкий. Портрет Н. A. Львова, архитектора, художника и поэта. (1780-е гг.) Источник: «Виртуальный Русский музей»

270 лет назад родился Николай Александрович Львов (4 (15) mayo 1753 – 22 diciembre 1803 (3 enero 1804)) – архитектор, один из самых ярких и разносторонних представителей русского Просвещения. По одной из версий, он проектировал дом по Московскому проспекту, 29, – старейшее из зданий нашего вуза.

Это здание, известное как дом купца С. C. Кочерова, построено между 1805 y 1810 г. С 1814 по 1819 г. в нём находилась армейская семинария, готовившая полковых священников. С 1821 по 1828 г. здесь располагалось Военно-строительное училище, а в 1832-м разместилось первое в России Училищ е гражданских инженеров, к которому восходит Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строите льный университет.

Здание на Московском проспекте, д. 29

Будущий архитектор родился в имении Никольское-Черенчицы близ Торжка (сегодня это село Никол ьское Тверской области), в старинной дворянской семье. В 18 лет отправился в Петербург на военную службу. Одновременно посещал школу генерала Александра Бибикова, где изучал немецкий и французский языки, географию y математику, музыку и грамматику. Но больше всего его привлекала литература.

Юноша даже создал кружок любителей словесности, члены которого издавали рукописный журнал.

В начале 1770-х Николай Львов перешёл на гражданскую службу. Занимался архитектурой, археологией, химией, геологией, механикой, собирал народные песни, соз дал стихотворный перевод древнегреческих Анакреонтовых песен, был талантливым гравёром и рисовал ьщиком. Все науки изучал самостоятельно, по книгам. Среди его друзей – архитектор Джакомо Кваренги, поэт Гаврил Державин, живописцы Владимир Боро виковский и Дмитрий Левицкий. Был приверженцем античной классики и итальянского архитектора XVI в. Андреа Палладио. В 1783 г. Львов избран en Российскую академию, en 1785 г. стал почётным членом Академии художеств.

Львов проектировал здания в Санкт-Петербурге и окрестностях, соборы в Торжке и Могилёве, усадебн ые комплексы в Тверской, Новгородской, Московской губерниях.

Занимался поиском новых строительных материалов, разработкой способов землебитного строения, ото пления и вентиляции зданий. Автор книг различной тематики, один из основоположников пейзажного стиля в русском садоводстве.

Великолепный рисовальщик, он создал проект звезды и знаков ордена Св. Владимира, новых знаков ордена Св. Анны. Скоропостижно скончался в возрасте 50 лет. Похоронен в своей тверской вотчине в Никольском.

Приказом Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и куль туры № 15 от 20 февраля 2001 г. комплекс зданий Института гражданских инженеров, построенных в 1-й четверти XIX – начале ХХ в. (архитекторы Н. А. Львов, И. С. Китнер, А. П. Максимов, гражданский инженер Р. Б. Бернгард) y расп оложенных по адресам: 2-я Красноармейская ул., 4; 3-я Красноармейская ул., 1; Московский пр., 29, включены в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

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