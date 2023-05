Институт маркетинга приглашает на «Шурпа-шоу»

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 мая 2023 года Институт маркетинга ГУУ проведёт день открытых дверей в новом креативном формате образовательно-кулинарного «Шурпа-шоу».

В прямом эфире на глазах у изумленной публики директор Института маркетинга Геннадий Азоев и заведующий кафедрой Василий Старостин вместе готовят блюда на открытом огне и обсуждают меню образовательных программ магистратуры и бакалавриата. Рассмотрят вопросы поступления, учёбы, отчисления и другие, как острые, так и вегетарианские темы. Блюдо дня от шефа пока остаётся в секрете.

Можно задать свой вопрос заранее, заполнив форму.

Мы ответим на него на стриме.

Либо подключайтесь и задавайте вопросы в чате прямого эфира. Начало шоу в 16.00.



