Инвестор сможет построить спортивно-досуговый центр с бассейном на северо-востоке столицы

Во втором квартале 2023 года город выставит на аукцион по аренде земельный участок в районе Алтуфьевский, на котором можно будет построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«На торги планируется выставить земельный участок площадью 0,29 гектара на Стандартной улице в Алтуфьевском районе. Победитель аукциона сможет возвести здесь спортивный комплекс с бассейном, фитнес-залами, игровыми площадками и другими объектами общей площадью до 4,5 тысячи квадратных метров. Договор будет заключен на четыре года 10 месяцев. За это время будущий арендатор должен построить объект и ввести его в эксплуатацию», — рассказал Максим Гаман.

Участок расположен в районе со сложившейся застройкой. Рядом находятся жилые дома и социальные объекты, а также проходит Алтуфьевское шоссе. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса будет способствовать развитию спортивной инфраструктуры столицы.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же опубликованы документация и правила проведения аукционов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

