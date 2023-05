Здание на севере столицы передали для нового центра московского долголетия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Территориальный центр социального обслуживания «Бескудниково» получил от города новое четырехэтажное здание. В нем планируется открыть центр московского долголетия. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город передал Территориальному центру социального обслуживания “Бескудниково” новое здание площадью 4,3 тысячи квадратных метров в Керамическом проезде, доме 45б. Оно адаптировано для маломобильных граждан. Два этажа займет центр московского долголетия. Кроме того, здесь предполагается открыть службы психологической и бесплатной юридической помощи», — рассказал Максим Гаман.

Здание возведено за счет городского бюджета в 2023 году. В центре московского долголетия жители столицы старше 55 лет смогут бесплатно посещать оздоровительные, интеллектуальные, творческие и спортивные занятия, а также создавать собственные клубы по интересам.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

